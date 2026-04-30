Kuazar será parte del Graspop Metal Meeting en Bélgica junto a reconocidas bandas internacionales

Kuazar se alista para marcar un nuevo hito para el metal paraguayo, tras haber realizado el año pasado su primera gira por Europa. La agrupación de thrash metal, que ha incorporado el guaraní a sus letras y referencias históricas, será parte del Graspop Metal Meeting de Bélgica, que hoy reveló toda su programación.

Lea más: Asunción cruzó el umbral: épica, introspección y catarsis con Dream Theater

Este evento, que se llevará a cabo del 18 al 21 de junio en la localidad de Dessel, se constituye en un punto de encuentro para la escena global del metal. Miles de fanáticos llegan desde distintos países para vivir cuatro días de música en múltiples escenarios.

Este año el festival contará con artistas como Alice Cooper, Europe, The Offspring, Within Temptation, Sabaton, Def Leppard, Megadeth, Mastodon, Anthrax, Sepultura, Foreigner, entre otros.

La presentación de Kuazar está prevista para el próximo 21 de junio en el escenario Jupiler Stage, según detalla la web de este festival.

La agrupación es oriunda de Ciudad del Este y está conformada por Josema González, (voz y guitarra), Ratty González (batería) y Marcelo Saracho (bajo y coros). Entre sus canciones se encuentran “Twenty Days in Hell (Boquerón)”, “Kuriju” y “Machete Che Pópe”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El año pasado, la agrupación realizó su primera gira europea llegando a ciudades de España, Bélgica, Inglaterra, Escocia e Irlanda. En algunas de estas presentaciones estuvieron como invitados especiales de la banda estadounidense Vio-lence y compartiendo también el cartel con Exhorder.