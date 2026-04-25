Expectativa en la escena musical por el nuevo feat de Elías Coronel y Luigi Manzoni

La proyección del feat reunirá al reconocido artista y productor, ganador de los Propy Awards, Luigi Manzoni. Este se une a una de las figuras emergentes de mayor crecimiento e impacto del momento, Elías Coronel, quien atraviesa una etapa de intensa actividad con lanzamientos constantes y una agenda cargada de presentaciones en vivo.

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El nuevo tema, de polka y pop, contará con la producción de Luis Duarte, integrante del grupo Tierra Adentro, destacado por su trayectoria como productor y compositor. A este equipo se suma Omar Fretes, consolidando un proyecto que reúne talento, experiencia y proyección internacional, junto a la productora audiovisual Grabarte Film.

Si bien aún no se ha confirmado la fecha exacta de estreno, el anuncio ya comenzó a generar repercusión entre seguidores y referentes del medio, anticipando lo que podría convertirse en uno de los lanzamientos más destacados de la temporada, explicó Coronel.

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El músico aseguró que la expectativa crece y el público permanece atento a las próximas novedades sobre este prometedor feat, que verá la luz en plataformas digitales en los próximos días.