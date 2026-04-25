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25 de abril de 2026 - 16:19

Expectativa en la escena musical por el nuevo feat de Elías Coronel y Luigi Manzoni

De izquierda a derecha, Elías Coronel y Luigi Manzoni, protagonistas del nuevo feat musical.
Elías Coronel y Luigi Manzoni posan juntos con una guitarra en un mural artístico.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. Expectativa en la escena musical por el próximo lanzamiento de Elías Coronel y Luigi Manzoni, quienes presentarán un tema conjunto acompañado de videoclip. Los espectadores están atentos a la proyección del feat, donde los involucrados aseguran que se desplegará talento e innovación en el audiovisual.

Por Emilce Ramírez

La proyección del feat reunirá al reconocido artista y productor, ganador de los Propy Awards, Luigi Manzoni. Este se une a una de las figuras emergentes de mayor crecimiento e impacto del momento, Elías Coronel, quien atraviesa una etapa de intensa actividad con lanzamientos constantes y una agenda cargada de presentaciones en vivo.

Elías Coronel en camiseta negra canta al micrófono, acompañado de músicos en un ambiente festivo con globos.
El cantante Elías Coronel se prepara para el videoclip.

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El nuevo tema, de polka y pop, contará con la producción de Luis Duarte, integrante del grupo Tierra Adentro, destacado por su trayectoria como productor y compositor. A este equipo se suma Omar Fretes, consolidando un proyecto que reúne talento, experiencia y proyección internacional, junto a la productora audiovisual Grabarte Film.

Si bien aún no se ha confirmado la fecha exacta de estreno, el anuncio ya comenzó a generar repercusión entre seguidores y referentes del medio, anticipando lo que podría convertirse en uno de los lanzamientos más destacados de la temporada, explicó Coronel.

El cantante Luigi Manzoni se suma a la colaboración musical.
El cantante Luigi Manzoni se suma a la colaboración musical.

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El músico aseguró que la expectativa crece y el público permanece atento a las próximas novedades sobre este prometedor feat, que verá la luz en plataformas digitales en los próximos días.