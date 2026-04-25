Mau y Ricky llegan a Paraguay con sorpresas y la lección de “disfrutar el mientras tanto”

A menos de un mes de presentar su nuevo álbum, el dúo de los hermanos Mau y Ricky Montaner emprenderá una gira por varias ciudades de Latinoamérica para presentar anticipadamente sus nuevas canciones.

“Esto es un experimento, la verdad. Estamos jugando un poquito. Estamos en proceso de terminar el disco, el disco va a salir este 28 de mayo”, comentó Ricky, a través de una charla por Zoom.

El artista relató que la idea surgió luego de unos shows en España donde quisieron presentar el disco y que la gente votara cuál sería el primer corte de difusión.

“Ellos votaron por ‘Las flores’, que es esta canción que salió y la pasamos tan bien que dijimos ‘Oye ¿Qué posibilidades hay de hacer esto en Latinoamérica antes de que salga? Estábamos a dos meses de que saliera el disco y empezamos a tratar de armar esta gira en tiempo récord", agregó.

Ricky sostuvo además que la idea de esta “listening experience” es poder acercar la experiencia al público que, según recordó, en el caso de Paraguay no visitan desde el año 2019, cuando se presentaron en el Estadio La Nueva Olla en un show junto a los Black Eyed Peas.

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“No hemos tenido tanto acercamiento con Paraguay. Siempre nos vemos en redes, siempre que nos encontramos en alguna otra parte del mundo nos dan mucho amor y mucho cariño, y queremos construir allá. Queremos ir para allá para seguir construyendo esa comunidad, ese público en Paraguay”, añadió el cantante.

En este sentido, afirmó que esta exclusiva será un regalo para el público y para ellos también, a modo de “ir construyendo esta relación que empezó hace varios años, pero que no le hemos dado mucho seguimiento”.

Durante este show, que se realizará el próximo sábado 2 de mayo a las 21:00 en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay" (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos); el dúo presentará todas las canciones del nuevo álbum que se titulará ‘Ricky y Mau’, además de interpretar los temas solicitados por la gente, en una experiencia íntima.

La gira comenzará el día anterior en Buenos Aires y, tras su paso por Asunción, tiene previsto seguir por Uruguay, Chile, Perú, Colombia y México.

Ricky también señaló que, en el marco de estos shows, el público les ayudará a seleccionar cuál será el segundo corte de difusión del álbum.

Un álbum acerca de la hermandad

Con respecto a este nuevo material discográfico, Mau afirmó que “el concepto habla de la hermandad”. “Eso no quiere decir que todas las canciones hablen de la hermandad, pero para nosotros era importante empezar con ‘Las Flores’ porque la gente iba a entender un poquito el tono con el que estábamos hablando en el resto del disco”, acotó.

Mau destacó además la “variedad de sonidos bastante amplia” que tendrá el álbum, al que considera lo mejor que han hecho hasta ahora. También indicó que en el álbum tendrá colaboraciones con artistas que lo “emocionan full” y que cree que van a gustar muchísimo.

“Nuestro trabajo como artistas está en siempre estar creando lo mejor que podamos y en ir evolucionando. Creo que hemos logrado ambas cosas”, subrayó.

Ricky afirmó que lo único que están manteniendo en secreto, para que sea una sorpresa para el público, es el listado de los artistas que también han sido parte del álbum.

“Como van a escuchar todas las canciones antes de que salgan, después cuando salga el disco digan ‘¡qué, esta es con tal!’, o ‘este verso no lo había escuchado’, para que siga teniendo esa primicia, esa sorpresa“, explicó.

El dúo Mau y Ricky se formó oficialmente en el año 2011. Al comienzo comenzaron acompañando las giras de su padre, Ricardo Montaner, pero luego ganaron su propio espacio en la escena musical, principalmente a partir de su EP “Arte”, publicado en 2017; y su primer álbum “Para aventuras y curiosidades” (2019) que obtuvo varios discos de platino y diamante en Estados Unidos.

A lo largo de estos 15 años de carrera han realizado colaboraciones y compuesto música para otros artistas como Thalía, TINI, Ricky Martin, Sebastián Yatra y otros. Éxitos como “Vente pa’ acá”, “Sin pijama”, “Ya no tiene novio” tienen al dúo entre sus compositores.

Haciendo música entre hermanos

Para Ricky, lo mejor de hacer música entre hermanos es el poder acompañarse, vivir todos los momentos y “surfear la ola que es esta carrera”. “Poder vivir eso juntos y poder compartir con la misma persona con la que uno soñaba hacer esto desde los cinco años, a los treinta y pico”, expresó.

Entre risas, afirmó que “lo peor es dividir el 50 y 50 por ciento del dinero”, mientras Mau respondió riendo “¡Qué bobo!“. ”Yo creo que por ser el segundo nombre de la banda debería cobrar un poquito más, porque estoy sacrificándome por el otro“, retrucó Ricky.

“Yo no sé si eso funciona así. Pero ya, por lo menos, Ricky tiene el nombre de un disco que se llama ‘Ricky y Mau’. O sea, no hay un disco que se llame ‘Mau y Ricky’”, señaló Mau.

Al respecto, Ricky le respondió que “no es necesario porque ya toda la banda se llama Mau y Ricky”. “Tienes un disco, un disco entero”, expresó Mau entre risas, dando cuenta de la dinámica de juego que hay entre ambos y que también se puede ver en la serie “Los Montaner”.

Tras “las huellas de un gigante”

“Las flores” fue una canción escrita por Ricky para Mau, en la que habla de su relación de hermanos y del sueño compartido que tienen de hacer música desde que eran niños.

“Nacimos soñando sueños de cantante, jugar a llenar las huellas de un gigante”, reza parte de la letra, en la que también hace alusión a su padre Ricardo Montaner, uno de los principales exponentes de la música romántica y el pop latino.

Al respecto, Ricky señaló que el consejo profesional más importante que su padre les ha dado hasta ahora fue el de “disfrutar el mientras tanto”.

“Creo que esta canción habla un poquito de eso también. Disfrutar y darse cuenta que uno siempre tiene metas, siempre tiene ambiciones y lugares a donde uno quiere llegar, pero ese lugar se termina alejando cada vez más y se aleja, se aleja... Y cuando sientes que llegaste te das cuenta que en realidad no era aquí, era un poquito más allá”, expresó.

Agregó que “eso puede llegar a hacer que no disfrutes ese camino”.

“En su mayoría, pasamos mucho más tiempo en el camino que en el destino al que vamos. Entonces es importante diseñar el camino y que el camino sea igual de bonito. Y que uno pueda llegar al lugar que quieres llegar, de la manera en que quieres llegar”, reflexionó.

Si bien su hermana Evaluna confesó meses atrás estar obsesionada con el mbeju, los hermanos señalaron que están bastante familiarizados con la gastronomía de nuestro país a través de una amiga paraguaya que les suele preparar algunos platos típicos.

“Paraguay, te extrañamos y estamos ansiosos de volver (...) Vamos a estar presentando un grupo de canciones que siento que les va a llegar al corazón. Aparte, lo vamos a vivir juntos, íntimo y creo que van a amar muchísimo lo que traemos y este concepto de show”, expresó Mau en un mensaje a los fans de nuestro país.

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas para el concierto, que está siendo producido por Top Shows y Apy.Live, están a la venta a través de Ticketea (www.ticketea.com.py). Los precios y sectores son:

Preferencia: G. 215.000

VIP Plata: G. 270.000

VIP Oro: G. 375.000

VIP Platino: G. 485.000

Primera Fila: G. 645.000