Ed Sheeran en Paraguay: comienza la venta de entradas

Este lunes comenzó el periodo de preventa - exclusiva para clientes de un banco - de las entradas para el primer concierto en Paraguay del cantante británico Ed Sheeran, quien se presentará en Asunción el próximo 26 de noviembre.
Luego del periodo de preventa exclusiva, la venta general para todo público comenzará el miércoles a las 11:00.
Las entradas pueden ser adquiridas a través de la plataforma Ticketea. Los precios de las entradas en la venta general irán desde 300.000 guaraníes hasta 3.000.000
Ed Sheeran trae su gira ‘Loop’ a Paraguay
Ed Sheeran, autor de éxitos internacionales como Shape of You o Perfect, se presentará en un concierto único en el estadio La Nueva Olla de Cerro Porteño, con el músico estadounidense Finneas – hermano y productor de la cantante Billie Eilish – como artista invitado.
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La gira Loop que traerá a Ed Sheeran a Paraguay promociona el disco más reciente del artista inglés, Play, que fue lanzado en septiembre de 2025.
Además de visitar Asunción, Sheeran recorrerá otras ciudades de Latinoamérica como Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) o Sao Paulo (Brasil).