El legado de Mangoré se celebra con música y memoria en Asunción y San Juan Bautista

En la ciudad de San Juan Bautista, el Centro de Educación Creativa (CEC) retomará una de las actividades tradicionales en homenaje al natalicio del compositor paraguayo con un concierto de guitarra clásica previsto para las 18:00 en el Auditorio Agustín Pío Barrios.

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La propuesta marca el regreso de una iniciativa que durante años formó parte de la agenda cultural local bajo la dirección de la profesora Ángela Rumilda Marín, y que se vio interrumpida por el cierre temporal de la institución.

Con su reactivación, el CEC busca reinstalar el concierto como una cita estable dentro del calendario cultural de la ciudad, en un intento por sostener la memoria colectiva en torno a la figura de Mangoré.

El programa contará con la participación de los guitarristas Lázaro Barni, Osvaldo Loup, Vito Kruger, Luz Alegre y María Paz Cubells, quienes interpretarán un repertorio vinculado tanto a la obra del homenajeado como al repertorio de la guitarra clásica. El acceso será libre y gratuito, abierto a todo público.

Por su parte, en Asunción, el Centro Cultural de la República El Cabildo llevará adelante la reapertura de la Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios”, ubicada sobre Cerro Corá 848 entre Tacuary y Estados Unidos. El acto se realizará a las 19:00, también con acceso libre, en el marco de esta conmemoración y también del aniversario del nacimiento de Agustín Barboza.

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La renovación del espacio incluye una nueva propuesta museográfica que recorre el desarrollo de la música paraguaya a través de instrumentos, partituras, documentos históricos y registros fotográficos.

Como parte de la programación, el maestro Diego Sánchez Haase ofrecerá un recorrido mediado por las salas, mientras que el guitarrista y musicólogo Javier Acosta Giangreco brindará la conferencia “Tras el sonido de Mangoré”, centrada en las guitarras que pertenecieron al compositor. La actividad incluirá además una demostración musical en vivo.

Desde la institución, su director general Aníbal Saucedo Rodas destacó la reapertura como una acción orientada a fortalecer la preservación y difusión del patrimonio musical del país, subrayando el papel del museo como espacio activo de memoria y proyección cultural.

Agustín Pío Barrios, conocido también como Mangoré, nació el 5 de mayo de 1885 en San Juan Bautista. Es considerado uno de los principales referentes de la guitarra clásica a nivel internacional y una figura central en la historia musical del Paraguay. Su obra, que integra elementos de la música académica europea con tradiciones latinoamericanas, continúa siendo interpretada en escenarios de todo el mundo y forma parte del repertorio habitual de guitarristas contemporáneos.