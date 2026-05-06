Entradas, horarios y accesos: guía para el concierto de Air Supply en Paraguay

Air Supply regresará a Paraguay para celebrar junto a su público cinco décadas de carrera musical. El concierto tendrá lugar este jueves 7 de mayo en SND Arena, donde Graham Russell y Russell Hitchcock repasarán algunas de las canciones más reconocidas de su repertorio, entre ellas “All Out of Love”, “Lost in Love”, “Making Love Out of Nothing At All”, “Goodbye” y “Without You”.

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Las puertas del recinto se habilitarán a las 19:45. La apertura musical estará a cargo de la artista paraguaya Mavi, quien subirá al escenario a las 20:20, mientras que el show principal de Air Supply está previsto para las 21:00.

Las entradas continúan disponibles a través de Tuti y en los puntos de venta habilitados. Los sectores aún disponibles son Platea A y Platea B, ambos con un costo de G. 260.000, además de Graderías a G. 220.000. La producción informó además que el VIP Package ya se encuentra agotado. También habrá boletería habilitada en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes desde las 14:00 hasta las 21:00.

Para quienes asistan en vehículo, la organización dispuso venta anticipada de valet parking a través de Tuti, con un costo de G. 50.000. Asimismo, los compradores con tarjetas de crédito del Banco GNB podrán acceder al beneficio de hasta 10 cuotas sin intereses.

La visita de Air Supply forma parte de la celebración internacional de su “50th Anniversary Tour”, una gira con la que el grupo repasa una trayectoria que supera los 5.000 conciertos alrededor del mundo. Formado en 1975 por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock, el dúo alcanzó gran popularidad durante las décadas de 1970 y 1980 gracias a una serie de éxitos que ingresaron a los principales rankings internacionales.

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Con discos como “Lost in Love”, “The One That You Love”, “Now & Forever” y “The Greatest Hits”, la agrupación logró vender más de 20 millones de copias. Además, “Lost in Love” fue reconocida como Canción del Año en 1980, mientras varios de sus sencillos ocuparon puestos destacados en las listas de Billboard.

Actualmente, la banda continúa activa con nuevas giras y proyectos vinculados a su historia artística, entre ellos un biopic, un musical de Broadway y un próximo álbum. En Paraguay, el concierto marcará un nuevo reencuentro con un público que ha acompañado durante décadas las baladas y canciones románticas que definieron gran parte de su identidad musical.