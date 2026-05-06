El show del Puma Rodríguez cambia de sede: se realizará en el Teatro del BCP

A pocos días del retorno de José Luis Rodríguez a Paraguay, la producción del evento anunció una modificación en la sede del espectáculo. El concierto que debía ser en el nuevo espacio Arena Asunción, enmarcado en las celebraciones por el Día de la Madre, se llevará a cabo finalmente en el Teatro BCP el lunes 12 de mayo a las 21:00.

Ante este cambio de infraestructura, la organización informó que todas las entradas adquiridas previamente mantienen su validez. Los asistentes serán reubicados respetando la categoría de su compra, asignándoles sectores equivalentes o superiores dentro de la nueva disposición del teatro.

El proceso de notificación se realizará vía correo electrónico, y el equipo de producción se encuentra contactando de manera individual a los compradores para coordinar la entrega de las nuevas ubicaciones.

El artista venezolano, con más de 60 años de trayectoria y una discografía que supera los 60 álbumes, presentará un repertorio centrado en sus grandes éxitos. Clásicos de la balada y el pop latino como “Dueño de nada”, “Pavo real” y “Agárrense de las manos” forman parte del programa previsto para esta gala.

Los tickets continúan a la venta a través de las plataformas Linke-arte.com y todoticketparaguay.com. De forma física, se pueden adquirir en el Hipermercado El Pueblo (Acceso Sur) y en locales de Maxicambios.

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Los precios vigentes por sector son: