“Suspiros, Danzas y Leyendas” reunirá repertorio lírico nacional e internacional en la Casa de España

El espectáculo contará con la participación de La Orquesta, bajo la dirección musical de Jesús Ayllón, y tendrá lugar este viernes 8 de mayo, a las 20:00, en el salón principal de la Casa de España de Asunción (Juana Pabla Carrillo 349).

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El concierto ofrecerá al público un recorrido musical con composiciones de Manuel de Falla, representante de la tradición española; Neneco Norton, referente de la música paraguaya; y Giacomo Puccini, una de las figuras centrales de la ópera italiana. La propuesta reunirá además a intérpretes invitados como la trompetista María José Rojas, la soprano Rossana Barreto y los tenores José Mongelós y Francisco Monges.

La presentación estará acompañada por La Orquesta, agrupación impulsada por la Fundación Arts Musicae y la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. La dirección artística estará a cargo de la magíster Camila Torres, mientras que la conducción musical recaerá en el maestro Jesús Ayllón.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa busca ampliar los espacios de circulación de la música académica y lírica en la ciudad, al tiempo de promover el encuentro entre artistas nacionales e internacionales en nuevos escenarios culturales. La actividad está dirigida a toda la comunidad y propone acercar diferentes tradiciones musicales a públicos diversos.

La Fundación Arts Musicae es una organización sin fines de lucro enfocada en la democratización del acceso al arte y la educación artística. A través de conciertos, proyectos culturales y actividades formativas, impulsa iniciativas que promueven la participación comunitaria y el intercambio cultural tanto a nivel local como internacional.