A pesar de escasez de boletos, aficionados de BTS acuden a concierto en Ciudad de México

“Ha sido muy triste y más para una ARMY (fandom de BTS) de verdad (...) Es muy triste ver a varias ARMYs que están buscando boleto, con carteles buscando boleto o de aficionada a aficionada, que se les rompa la ilusión”, explica en entrevista con EFE Sofía, una joven de 18 años que tampoco podrá ver a BTS en ninguna de las tres fechas en las que actuarán en Ciudad de México.

Aunque la falta de boletos para ver a BTS se convirtiera en un tema de política nacional y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, extendiera una carta al mandatario coreano, Lee Jae-myung, para ampliar las fechas de los conciertos en la capital, muchos no aficionados lograron conseguir boletos en las engorrosas filas virtuales.

A la vista de la gran cantidad de demanda que se podría prever para los conciertos de BTS, la reventa ha sido aún mayor que en otros eventos musicales masivos, a pesar de que desde hace meses las aficionadas del grupo se manifestaron pidiendo “un límite para los revendedores”, aunque sea para una gira futura.

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“Sí, (la reventa) ha sido mayor y los están dando demasiado caros. Un boleto en 40.000 pesos (2.300 dólares) es algo que no costaba un boleto originalmente en platino o VIP y es algo que se me hace muy feo de los revendedores. He visto a muchas chavas estafadas”, añade la joven.

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Esta mañana, la presidenta Sheinbaum confirmó que BTS volverá a México en 2027, una noticia que reveló un día después de su reunión con el grupo en el Palacio Nacional y tras un evento con los aficionados que congregó, según la mandataria, a más de 50.000 personas en el Zócalo capitalino.

Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), los conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de mayo generarán una derrama económica estimada en 1.861 millones de pesos (unos 107 millones de dólares).

Una meta cumplida

Durante su jornada laboral o gracias a la obsesión de un familiar o amigo, 65.000 aficionados pudieron comprar una entrada para la primera de las tres fechas en las que BTS actuará en Ciudad de México un momento que millones de aficionados mexicanos estaban esperando desde que en 2017 la banda visitará el país por última vez.

“Para mí es un sueño (...) son una parte muy importante para mí. Me impulsan a seguir con mis metas y mis sueños, con mi vida. Sus canciones me alientan y la verdad desde bien chiquita ya los quería ver. Es mi sueño desde los 14 años que los sigo y ahora es una meta para mí”, explica Dehbani sin contener varios gritos de emoción a sus 23 años.

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Tras viajes de autobús de más de 16 horas desde ciudades norteñas como Monterrey u otros estados del país, los aficionados comenzaron a llegar al recinto y algunos ya esperaban desde las cinco de la mañana haciendo fila para poder ver lo más cerca posible a sus ídolos.

Angélica, una ARMY norteña, tiene 44 años, según marca su credencial para votar, pero para ella los más relevantes son los 11 que lleva siendo ARMY y el apoyo que sintió de ellos “en un momento muy crítico de su vida”.

“Tengo 44 años, tengo hijos y estoy aquí (...) para mí es lo mejor, es una experiencia que jamás voy a olvidar. Quería conocerlos de alguna u otra manera, aunque no fuera en el concierto (...) Ahora que se me hizo realidad este sueño me siento como si tuviera 15 años”, sentencia alegre instantes antes de entrar corriendo al evento.