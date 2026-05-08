Música
08 de mayo de 2026 a la - 16:17

Ekoápe Feria Fest regresa al Puerto de Asunción con música, arte y actividades al aire libre

Fotos para ilustrar el evento Ekoápe Feria
Ekoápe Feria invita a disfrutar en familia.Gentileza

La cuarta edición de Ekoápe Feria Fest se realizará este sábado 9 de mayo en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, con una programación que combinará música en vivo, feria de emprendedores, actividades vinculadas al bienestar y propuestas para toda la familia. Acceso libre y gratuito.

Por ABC Color

El festival se desarrollará de 15:00 a 22:00 y propondrá un espacio de encuentro comunitario donde convivirán distintas expresiones culturales y recreativas. La iniciativa busca promover el vínculo entre arte, conciencia ambiental y vida saludable, en una jornada pensada para públicos de todas las edades y con carácter pet friendly.

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Entre las propuestas del evento se encuentran una feria de artesanías paraguayas y productos sustentables elaborados por emprendedores de distintos puntos del país, además de opciones gastronómicas que incluirán comidas caseras, cafés de especialidad y postres. También habrá pintura en vivo en el muelle y actividades dirigidas al público infantil, como sesiones de Yoga Kids y talleres de manualidades en conexión con la naturaleza.

La programación incluirá además espacios dedicados al bienestar y el autocuidado, con clases introductorias de meditación, Kundalini y Ashtanga Yoga, así como un taller de arte terapia a cargo de Laura González. En paralelo, la Dra. Andrea Weiler y la bióloga Belén Zaldivar, de la organización Somos Yaguareté, compartirán información sobre las acciones de conservación y protección del yaguareté en Paraguay.

Fotos para ilustrar el evento Ekoápe Feria

La música ocupará un lugar central dentro de la jornada. Rossin Selecciones abrirá el festival con un DJ set enfocado en funk, jazz y clásicos tropicales. Uno de los principales atractivos serán las “Rondas de Guitarra”, un formato de peña colectiva que reunirá a cantautores de Asunción, del interior del país y artistas invitados de Argentina. Participarán músicos como Fabri y Mali de Per Se, Ale Portillo, Edu y Pao de Ca7orce, Josema González, Giovanni Mba’e, Nat Mendoza, Belén Pinto, Julia Peroni y Raven, además de Edu Andino, Dani Molas, Abel Barreto, Lalo Aguilar y Pablo Grinjot.

El festival también contará con invitados internacionales. Desde Argentina llegará Santiago Fiuri, cantautor cordobés que recientemente abrió un concierto de Jorge Drexler en Mar del Plata y que se encuentra presentando el sencillo “Todo va a estar bien” junto a Los Tekis. Desde Brasil participará Leandro Maia, compositor y doctor en música, quien ofrecerá un espectáculo acompañado por María Falkembach y posteriormente desarrollará talleres de composición musical en Asunción y Coronel Oviedo.

El cierre de la jornada estará a cargo del grupo Japan Bunka Taiko, que presentará un espectáculo de tambores japoneses e invitará al público a interactuar con los instrumentos. Además, el Museo de Ciencias (MuCi) habilitará una observación astronómica con telescopio desde las 19:30, permitiendo a los asistentes observar Júpiter y otros cuerpos celestes.

Fotos para ilustrar el evento Ekoápe Feria

Como parte de las actividades complementarias, se realizarán paseos en lancha por la bahía desde el muelle del puerto y un recorrido en bicicleta organizado por Spider Cycles, que partirá desde Villa Morra hasta el predio del festival.

Ekoápe Feria Fest cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), el Centro Cultural del Puerto de Asunción y el Centro Cultural de España Juan de Salazar. La información sobre el evento se encuentra disponible en las redes sociales de @ekoapeferia.