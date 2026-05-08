Ekoápe Feria Fest regresa al Puerto de Asunción con música, arte y actividades al aire libre

El festival se desarrollará de 15:00 a 22:00 y propondrá un espacio de encuentro comunitario donde convivirán distintas expresiones culturales y recreativas. La iniciativa busca promover el vínculo entre arte, conciencia ambiental y vida saludable, en una jornada pensada para públicos de todas las edades y con carácter pet friendly.

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Entre las propuestas del evento se encuentran una feria de artesanías paraguayas y productos sustentables elaborados por emprendedores de distintos puntos del país, además de opciones gastronómicas que incluirán comidas caseras, cafés de especialidad y postres. También habrá pintura en vivo en el muelle y actividades dirigidas al público infantil, como sesiones de Yoga Kids y talleres de manualidades en conexión con la naturaleza.

La programación incluirá además espacios dedicados al bienestar y el autocuidado, con clases introductorias de meditación, Kundalini y Ashtanga Yoga, así como un taller de arte terapia a cargo de Laura González. En paralelo, la Dra. Andrea Weiler y la bióloga Belén Zaldivar, de la organización Somos Yaguareté, compartirán información sobre las acciones de conservación y protección del yaguareté en Paraguay.

La música ocupará un lugar central dentro de la jornada. Rossin Selecciones abrirá el festival con un DJ set enfocado en funk, jazz y clásicos tropicales. Uno de los principales atractivos serán las “Rondas de Guitarra”, un formato de peña colectiva que reunirá a cantautores de Asunción, del interior del país y artistas invitados de Argentina. Participarán músicos como Fabri y Mali de Per Se, Ale Portillo, Edu y Pao de Ca7orce, Josema González, Giovanni Mba’e, Nat Mendoza, Belén Pinto, Julia Peroni y Raven, además de Edu Andino, Dani Molas, Abel Barreto, Lalo Aguilar y Pablo Grinjot.

El festival también contará con invitados internacionales. Desde Argentina llegará Santiago Fiuri, cantautor cordobés que recientemente abrió un concierto de Jorge Drexler en Mar del Plata y que se encuentra presentando el sencillo “Todo va a estar bien” junto a Los Tekis. Desde Brasil participará Leandro Maia, compositor y doctor en música, quien ofrecerá un espectáculo acompañado por María Falkembach y posteriormente desarrollará talleres de composición musical en Asunción y Coronel Oviedo.

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El cierre de la jornada estará a cargo del grupo Japan Bunka Taiko, que presentará un espectáculo de tambores japoneses e invitará al público a interactuar con los instrumentos. Además, el Museo de Ciencias (MuCi) habilitará una observación astronómica con telescopio desde las 19:30, permitiendo a los asistentes observar Júpiter y otros cuerpos celestes.

Como parte de las actividades complementarias, se realizarán paseos en lancha por la bahía desde el muelle del puerto y un recorrido en bicicleta organizado por Spider Cycles, que partirá desde Villa Morra hasta el predio del festival.

Ekoápe Feria Fest cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), el Centro Cultural del Puerto de Asunción y el Centro Cultural de España Juan de Salazar. La información sobre el evento se encuentra disponible en las redes sociales de @ekoapeferia.