Marilina Bogado aparece entre artistas que actuarán en la ceremonia previa al partido Paraguay-EE.UU.

La artista paraguaya Marilina Bogado fue mencionada en un informe publicado este viernes 8 de mayo por The Athletic, medio deportivo perteneciente a The New York Times, sobre los preparativos de la FIFA para las ceremonias de apertura del Mundial 2026.

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Según el artículo firmado por el periodista Adam Crafton, la FIFA planea realizar espectáculos previos en los primeros encuentros de las selecciones anfitrionas: México, Canadá y Estados Unidos. En ese contexto, el reporte indica que Marilina Bogado “tiene previsto actuar” en el partido entre Estados Unidos y Paraguay, programado en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, el viernes 12 de junio.

El texto aclara que la FIFA está preparando una programación artística internacional para estos eventos y menciona a figuras como Katy Perry, Future, Lisa (integrante de Blackpink), J Balvin, Anitta y Danny Ocean, entre otros artistas convocados para las distintas ceremonias.

Hasta el momento la cantante paraguaya no realizó un anuncio oficial o alguna publicación en redes sociales confirmando la información difundida por el medio estadounidense.

De acuerdo con el reporte, las ceremonias comenzarían 90 minutos antes de los partidos inaugurales de cada selección anfitriona y formarían parte de una estrategia de la FIFA para ampliar el componente artístico y de entretenimiento del torneo.