Niño Kalimba llega desde Posadas para una serie de shows en Asunción

El proyecto está encabezado por el compositor y músico Guille O’Connor, quien mantiene un vínculo frecuente con Paraguay y volverá a presentarse tanto con su banda como en formato solista.

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La primera fecha será este viernes 8 en La Tabernita, ubicada sobre Chile casi Ygatimí, donde Niño Kalimba compartirá escenario con el cantautor paraguayo Domingo Bogado. El concierto tendrá entradas a G. 25.000 y abrirá un recorrido de tres jornadas que conectarán propuestas del circuito independiente local y regional.

La visita continuará el sábado 9 con la participación de la banda en Reverberación, un festival que se realizará en La Chispa, sobre Garibaldi entre Palma y Presidente Franco. La actividad será de acceso gratuito y reunirá además a proyectos como CA7ORCE y Los Perplejos, en una noche enfocada en la circulación de propuestas alternativas y de encuentro entre artistas de Paraguay y Argentina.

El cierre de la agenda será el domingo 10, con la actividad Pulso Acústico, otro encuentro que reúne a artistas de la región. De esta manera, se presentarán, además de Guillermo O’Connor en su faceta solista, las propuestas de Per Se, Paty Latorre y los argentinos Lalo Aguilar y Santi Fiuri. Será en Hopping Resto Tap (Rodríguez de Francia 1199 esq. Chile).

La llegada del grupo desde Posadas también vuelve a poner en diálogo las escenas musicales de ambos lados de la frontera, en un intercambio cada vez más habitual dentro de los circuitos culturales independientes de la región.