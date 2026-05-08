Música
08 de mayo de 2026 a la - 16:37

Niño Kalimba llega desde Posadas para una serie de shows en Asunción

Integrantes de la banda Niño Kalimba.
Integrantes de la banda Niño Kalimba, que se presentará este fin de semana en varios puntos de Asunción.Gentileza

La banda argentina Niño Kalimba, proveniente de Posadas, llegará a Asunción para una serie de presentaciones que se desarrollarán entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo en distintos espacios culturales y musicales de la capital.

Por ABC Color

El proyecto está encabezado por el compositor y músico Guille O’Connor, quien mantiene un vínculo frecuente con Paraguay y volverá a presentarse tanto con su banda como en formato solista.

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La primera fecha será este viernes 8 en La Tabernita, ubicada sobre Chile casi Ygatimí, donde Niño Kalimba compartirá escenario con el cantautor paraguayo Domingo Bogado. El concierto tendrá entradas a G. 25.000 y abrirá un recorrido de tres jornadas que conectarán propuestas del circuito independiente local y regional.

La visita continuará el sábado 9 con la participación de la banda en Reverberación, un festival que se realizará en La Chispa, sobre Garibaldi entre Palma y Presidente Franco. La actividad será de acceso gratuito y reunirá además a proyectos como CA7ORCE y Los Perplejos, en una noche enfocada en la circulación de propuestas alternativas y de encuentro entre artistas de Paraguay y Argentina.

El cierre de la agenda será el domingo 10, con la actividad Pulso Acústico, otro encuentro que reúne a artistas de la región. De esta manera, se presentarán, además de Guillermo O’Connor en su faceta solista, las propuestas de Per Se, Paty Latorre y los argentinos Lalo Aguilar y Santi Fiuri. Será en Hopping Resto Tap (Rodríguez de Francia 1199 esq. Chile).

La llegada del grupo desde Posadas también vuelve a poner en diálogo las escenas musicales de ambos lados de la frontera, en un intercambio cada vez más habitual dentro de los circuitos culturales independientes de la región.