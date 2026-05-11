La Novena Sinfonía de Beethoven sonará íntegramente en guaraní en el Teatro Municipal

La cita será el próximo martes 12 de mayo, a las 20:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane de Asunción, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. La propuesta forma parte de la Temporada Oficial Internacional 2026 de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) y es impulsada por el Centro Cultural de la República El Cabildo, bajo la dirección del maestro Diego Sánchez Haase.

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Durante la velada, la OSIC interpretará de manera íntegra la monumental Novena Sinfonía de Beethoven, considerada una de las obras más trascendentales de la historia de la música universal. El concierto tendrá como eje principal una adaptación de la célebre “Oda a la Alegría” al guaraní, en una propuesta que busca poner en diálogo una de las composiciones más reconocidas del repertorio clásico con una de las lenguas vivas y patrimoniales del Paraguay.

La presentación contará con la participación de los solistas Alejandra Meza, Constanza Soledad Cepedano, Reinaldo Samaniego y Aldo Regier, además de un coro integrado por más de cien voces pertenecientes al Coro Sofía Mendoza del Instituto Municipal de Arte (IMA), el Coro del Instituto Superior de Bellas Artes, el Coro de la Licenciatura en Música de la FADA-UNA y el Coro de la Escuela Herminio Giménez de Itá.

El proyecto fue idealizado por Fernando Robles y propone asociar el idioma guaraní a una obra emblemática de la música clásica universal. La traducción de la “Oda a la Alegría” al mbyá guaraní y al guaraní coloquial fue desarrollada por el antropólogo Cristóbal Ortiz (+) junto a Robles, tomando como base el texto original en alemán escrito por Friedrich Schiller.

La adaptación de esta traducción a la partitura orquestal y coral estuvo a cargo de Nicolás Ramírez Salaberry, quien trabajó en la integración musical y lingüística de la obra para su interpretación en concierto.

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Estrenada en 1824, la Sinfonía n.º 9 en re menor, op. 125 “Coral”, es una de las composiciones más influyentes de la historia de la música. Su mensaje centrado en la fraternidad, la unidad y la alegría universal ha trascendido generaciones y fronteras, convirtiéndose en un símbolo cultural a nivel mundial.

La propuesta artística adquiere además un valor identitario al situar al idioma guaraní en un escenario de alcance universal, tendiendo un puente entre tradición y contemporaneidad a través de la música sinfónica.

El concierto es presentado por el Centro Cultural de la República El Cabildo, con apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Paraguay y el FONDEC.