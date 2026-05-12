Korn vuelve a Paraguay después de 13 años para dar un show en el Jockey Club

Korn volverá a presentarse en Paraguay este 13 de mayo en el Jockey Club Paraguayo, en un concierto producido por G5PRO y 30e como parte de la gira latinoamericana de la histórica banda de nu metal. Los portones del predio se habilitarán a partir de las 17:30, mientras que las entradas continúan disponibles a través de Ticketea desde G. 350.000.

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La agrupación liderada por Jonathan Davis llegará al país este martes 12 de mayo en vuelo privado, marcando así el inicio de una de las fechas más esperadas del circuito internacional de rock y metal en Asunción. El show representa además el regreso de Korn a Paraguay luego de trece años de su última presentación en territorio nacional.

Actualmente integrada por Jonathan Davis, James “Munky” Shaffer, Brian “Head” Welch, Ray Luzier y Ra Díaz, la banda estadounidense se mantiene como una de las referencias más influyentes del metal alternativo contemporáneo. Con más de tres décadas de trayectoria, dos premios Grammy y más de 42 millones de discos vendidos en todo el mundo, Korn continúa convocando tanto a seguidores históricos como a nuevas generaciones atraídas por canciones emblemáticas como “Blind”, “Freak on a Leash” y “Falling Away From Me”.

La gira latinoamericana del grupo también incluye presentaciones en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo y Ciudad de México. En Paraguay, la fecha tendrá también una destacada presencia de bandas invitadas internacionales y locales.

Entre ellas se encuentra Spiritbox, agrupación canadiense formada en 2017 por la vocalista Courtney LaPlante y el guitarrista Mike Stringer. El grupo ganó notoriedad internacional con el sencillo “Holy Roller” y consolidó su ascenso dentro de la escena pesada con el álbum Eternal Blue, lanzado en 2021. En los últimos años, Spiritbox participó en importantes festivales internacionales y obtuvo una nominación al Grammy por la canción “Jaded”, incluida en el EP The Fear of Fear.

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También será parte de la jornada Seven Hours After Violet, proyecto de metalcore liderado por Shavo Odadjian, bajista de System of a Down. La banda estadounidense fue creada en 2024 y propone una mezcla de metal moderno, sonidos alternativos y elementos propios del metalcore contemporáneo.

La representación paraguaya estará a cargo de Nhandei Zha, banda de nu metal conformada por Guillermo González, Daniel Mora, César Andrada, Pablo O’Connor y Edgar Valiente. El grupo ya había participado como acto de apertura de Korn en su primera visita al país en 2013 y volverá a compartir escenario con la agrupación estadounidense en esta nueva presentación.

El concierto es apto para todo público. Según la organización, menores de hasta 8 años cumplidos podrán ingresar sin costo acompañados de un adulto responsable con entrada válida, en proporción de un menor por adulto.