Heavy metal al aire libre: seis bandas nacionales compartirán escenario en Asunción

La Cueva Rock & Metal Bar realizará este miércoles 13 de mayo una edición especial de su Circuito de Conciertos al Aire Libre en su local ubicado sobre Mcal. López 1070 casi Brasil, en Asunción.

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La actividad comenzará a las 18:00 con una feria gastronómica y de merchandising, mientras que los shows en vivo iniciarán a las 20:00, en una programación que reunirá a referentes del heavy metal, thrash, death metal y deathgrind nacional.

La jornada tendrá como uno de sus ejes principales la celebración de los 30 años de trayectoria de Khyron, banda referente del metal paraguayo que repasará parte de su discografía mientras se prepara para su concierto aniversario previsto para noviembre. El grupo se presentará con Guillermo Mayeregger, Rolando López, Jorge Valdovinos, Gustavo López, Arnaldo Salinas y Adrián Escobar.

El encuentro también contará con la presencia de Batallón, agrupación fundada en Luque en 1987 y considerada una de las formaciones históricas del thrash metal paraguayo. La banda, integrada por Humberto “Junior” Pavón, Domingo “Mimpe” Pérez, Marcos “Cucho” González, Néstor “Necho” Ferreira y Walter “Warrior” Barrios, volverá a escena con su propuesta marcada por la potencia sonora y referencias a la mitología paraguaya.

Otra de las agrupaciones que formará parte de la fecha será Sadistic Art, representante del death metal nacional, que aprovechará la ocasión para presentar canciones como “Yrendague” y “Conquering”. La banda está conformada por Luigi Benítez, Gabriel Colmán, Pablo Valenzuela, Silvio Orrego y Mario “Chucky” Fanego.

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El thrash técnico tendrá espacio con Slayground, que interpretará material de su álbum “Witching Hour”, publicado en 2023. Entre las canciones previstas figura “The Guardian”, acompañada de su reciente videoclip promocional. La agrupación está integrada por Camilo Ramírez, Jorge Valdovinos, Hugo Balbuena y Santiago Chávez.

La apertura de la noche estará a cargo de Tierra Maldita, banda de death metal influenciada por grupos como Dying Fetus y Morbid Angel. El grupo presentará parte del material que formará parte de su primer LP, previsto para el ciclo 2026-2027. Integran la banda Ángel Alfonso, Luciano Lambiase, Fabio García y Luis Pérez.

La grilla se completará cerca de la medianoche con L’estertor, agrupación de deathgrind originaria de San Lorenzo, que continuará difundiendo las composiciones de su disco “Infesto Muerte” mientras trabaja en nuevas producciones. La banda está integrada por Aldo Cripta, Roland Kaño, Carlain Monges y Juan Zarco.

La organización del evento está a cargo de Ro Laterra y contará con soporte técnico de MO Audio. Además, la actividad tendrá respaldo de la Municipalidad de Asunción, a través de su Dirección de Cultura, y acompañamiento de la Policía Nacional para el operativo de seguridad.