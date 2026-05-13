“Experiencia Queen” llega al Teatro del Banco Central con los éxitos de la reconocida banda británica

“Experiencia Queen”, el show internacional tributo a Queen llegará a Paraguay con una experiencia inmersiva inspirada en la banda encabezada por Freddie Mercury. Los grandes éxitos de la agrupación británica sonarán este viernes en el Teatro “José Asunción Flores” del BCP, a partir de las 21:00.

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La puesta, que llegará en el marco de su gira por la región, se destaca por su precisión sonora y visual, recreando con gran fidelidad los conciertos originales del grupo, incluyendo escenografía, vestuario e instrumentos que recuerdan las distintas etapas de la banda.

Temas como “Bohemian Rhapsody”, “Love of my life”, “Radio Ga Ga” y “We Are the Champions” se podrán escuchar en este show, interpretados en versiones que respetan los arreglos originales.

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea. Los precios y sectores son: