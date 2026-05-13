Mocedades se presenta este 14 de mayo en Asunción: horarios, entradas y detalles del show

La emblemática agrupación española Mocedades se presentará en Paraguay este jueves 14 de mayo como parte de su Tour 2026, en un concierto que tendrá lugar en el Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay. La velada contará además con la participación del cantante mexicano Alex Fernández como artista invitado.

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Según el cronograma dado a conocer por la producción, la apertura de puertas será a las 20:00. Alex Fernández subirá al escenario a las 20:30, mientras que Mocedades iniciará su presentación a las 21:30.

El concierto se realizará en la antesala del Día de la Madre y propone un recorrido por algunas de las canciones más representativas de la trayectoria del histórico grupo español, reconocido por sus armonías vocales y su influencia dentro del pop y folk en español.

En los últimos años, Mocedades ha revitalizado parte de su repertorio mediante nuevas versiones y colaboraciones junto a artistas como David Bisbal, Ana Torroja, Morat, Lucero, Fonseca, Alejandro Lerner, Luciano Pereyra y Mijares, acercando sus canciones a nuevas generaciones de oyentes.

En esa misma línea, esta vez como invitado especial se presentará Alex Fernández, cantante mexicano e integrante de una de las familias más reconocidas de la música regional mexicana. Hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, el artista ha desarrollado una carrera propia dentro del mariachi contemporáneo, combinando elementos tradicionales con un enfoque más actual.

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Mocedades alcanzó reconocimiento internacional tras representar a España en el Festival de Eurovisión de 1973 con la canción “Eres tú”, tema que se convirtió en uno de los mayores éxitos en español de su época y logró ingresar al Top 10 de Estados Unidos.

Quedan disponibles muy pocas entradas a través de Ticketea, desde G. 400.000. La Platea Alta ya se encuentra agotada. El concierto es producido por Top Shows.