Milo J llega este sábado a Paraguay con su gira mundial “La vida era más corta”

Milo J volverá a presentarse en Paraguay este 16 de mayo con un concierto en el Puerto de Asunción, en el marco de su tour internacional La vida era más corta, una gira que lo viene llevando por distintos escenarios de Europa y Latinoamérica.

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El artista argentino llegará nuevamente al país luego de dos años desde su debut ante el público paraguayo, consolidando el crecimiento de una carrera que continúa expandiéndose a nivel internacional.

El show promete un recorrido por las distintas etapas musicales del cantante y compositor, incluyendo canciones de discos como 511, 111, 166, 166 (Deluxe) Retirada y En Dormir Sin Madrid (EDSM), además de las nuevas composiciones de La vida era más corta, su trabajo más reciente.

Con este álbum, Milo J profundiza en una faceta más introspectiva y emocional, abordando temas vinculados a las raíces, las transformaciones personales y las experiencias colectivas.

El material se convirtió en una nueva etapa artística para el músico, que en los últimos años logró captar la atención internacional gracias a su estilo que mezcla rap, trap, canción urbana y sensibilidad melódica.

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Uno de los momentos que impulsó aún más su proyección global fue su participación en el formato Tiny Desk, presentación que amplificó su alcance y lo posicionó entre las voces jóvenes más destacadas de la escena musical latinoamericana actual.

Las entradas continúan disponibles a través de Ticketea, tanto en puntos de venta habilitados como en su plataforma online. El concierto será apto para todo público. Menores de hasta 8 años cumplidos podrán ingresar sin costo acompañados de un adulto responsable con entrada.