Música
16 de mayo de 2026 a la - 14:57

Fabio Lione y Mythika ofrecen hoy una noche a puro metal en Voudevil

Fabio Lione con cabello rizado y largo, camisa negra y chaqueta, interactúa con la audiencia durante su actuación en un ambiente de concierto.
El cantante italiano Fabio Lione se presentará esta noche en Asunción.Gentileza

Fabio Lione, el artista italiano dueño de una de las voces más destacadas del power metal, se presentará esta noche en Asunción con su espectáculo “Dawn of Victory”. La agrupación paraguaya Mythika será la encargada de abrir el concierto.

Por ABC Color

El vocalista italiano Fabio Lione se presentará esta noche en Paraguay con su nuevo espectáculo “Dawn of Victory”, prometiendo un encuentro imperdible para los fanáticos del metal. El show se llevará a cabo en Vöudevil (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos), a partir de las 21:00.

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Lione cuenta con más de tres décadas de carrera musical y su nombre quedó grabado en la historia del metal melódico como la voz de la banda italiana Rhapsody. También ha sido parte de grupos como Angra, Vision Divine, Spirits of Fire y Turilli / Lione Rhapsody, entre otros.

En esta ocasión presentará en su totalidad el álbum “Dawn of Victory” (2000), que lo catapultó a la fama mundial, así como los clásicos más emblemáticos de su etapa en Rhapsody.

La apertura del show estará a cargo de la agrupación paraguaya Mythika, reconocida por su potente sonido y su propuesta conceptual.

Julio Franco en el escenario, con camisa negra y guitarra eléctrica, rodeado de luces brillantes y un público animado.
Julio Franco, vocalista de Mythika. La banda abrirá hoy el show de Fabio Lione.

Las entradas están disponibles a través de www.passline.com.py a G. 400.000, más el cargo por servicio.

También está disponible la posibilidad de adquirir un pase para un Meet & Greet que incluye una foto y firma con Fabio Lione, un autógrafo, un póster y una credencial. Este pase, que tiene un costo de G. 660.000, no incluye la entrada al show.