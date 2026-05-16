Fabio Lione y Mythika ofrecen hoy una noche a puro metal en Voudevil

El vocalista italiano Fabio Lione se presentará esta noche en Paraguay con su nuevo espectáculo “Dawn of Victory”, prometiendo un encuentro imperdible para los fanáticos del metal. El show se llevará a cabo en Vöudevil (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos), a partir de las 21:00.

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Lione cuenta con más de tres décadas de carrera musical y su nombre quedó grabado en la historia del metal melódico como la voz de la banda italiana Rhapsody. También ha sido parte de grupos como Angra, Vision Divine, Spirits of Fire y Turilli / Lione Rhapsody, entre otros.

En esta ocasión presentará en su totalidad el álbum “Dawn of Victory” (2000), que lo catapultó a la fama mundial, así como los clásicos más emblemáticos de su etapa en Rhapsody.

La apertura del show estará a cargo de la agrupación paraguaya Mythika, reconocida por su potente sonido y su propuesta conceptual.

Las entradas están disponibles a través de www.passline.com.py a G. 400.000, más el cargo por servicio.

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También está disponible la posibilidad de adquirir un pase para un Meet & Greet que incluye una foto y firma con Fabio Lione, un autógrafo, un póster y una credencial. Este pase, que tiene un costo de G. 660.000, no incluye la entrada al show.