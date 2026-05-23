Rock al Puerto reúne clásicos del rock latino y nuevas voces de la escena regional

El festival reunirá a artistas consagrados de Argentina y Paraguay, además de nuevas propuestas de la escena independiente, en una jornada que combinará distintos estilos y generaciones sobre dos escenarios frente al río Paraguay.

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Uno de los grandes atractivos de esta edición será Andrés Calamaro, figura central del rock en español desde los años 80. Tanto por su etapa en Los Rodríguez como por su carrera solista, el músico argentino construyó un repertorio que atraviesa generaciones, con canciones convertidas en clásicos del cancionero latinoamericano. En los últimos años, además de sus giras, mantuvo una activa presencia a través de colaboraciones junto a artistas de distintas escenas y generaciones.

También llegará Estelares, banda liderada por Manuel Moretti que consolidó una identidad marcada por melodías elegantes y letras introspectivas. El grupo repasará canciones emblemáticas como “Ella dijo” y “Un día perfecto”, además de presentar material de su más reciente disco, “Los lobos”, publicado en 2025.

Otra de las propuestas destacadas será Árbol, una banda muy vinculada al público paraguayo desde comienzos de los 2000. Con su mezcla de rock, pop y sonidos alternativos, el grupo mantiene vigentes canciones como “El fantasma” o “Pequeños sueños”, mientras prepara nuevo material discográfico para este año.

La presencia de Bulldog aportará la cuota más ligada al punk rock argentino. Con décadas de trayectoria, la banda rosarina sigue siendo una referencia del género gracias a un repertorio directo y energético que conserva fuerte conexión con su público.

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Nuevas generaciones y sonidos alternativos

Dentro de la escena argentina contemporánea, Usted Señalemelo aparece como una de las bandas más influyentes de los últimos años. El trío mendocino logró posicionarse gracias a una propuesta que cruza indie, rock alternativo y experimentación sonora. Actualmente se encuentran presentando “Términos & Condiciones”, su más reciente trabajo.

También formará parte del festival El Plan de la Mariposa, grupo que construyó una identidad propia dentro del rock alternativo latinoamericano, combinando momentos intensos, climas espirituales y una fuerte conexión escénica con el público.

La presencia paraguaya

Entre los representantes nacionales sobresale Paiko, una de las bandas más importantes del rock paraguayo de las últimas décadas. Su repertorio continúa siendo parte de la memoria colectiva local y su regreso a los escenarios, tras una pausa luego del disco “Eléctrico” (2020), volvió a reunir a distintas generaciones de seguidores.

LaNuestra llegará además con música recién estrenada. La banda lanzó este 22 de mayo el sencillo “Todo lo que sube”, continuando el camino iniciado con el EP “El Karaku”, publicado en 2024.

El cartel también incluirá a Pornostars, Antenna y Tribu Sónica, además de propuestas emergentes como Passiflorx, Bastianes, Dentro del Sol y Mavi Zacarías. Cada uno de estos proyectos aporta distintos matices que van desde el indie folk y el pop alternativo hasta sonidos más cercanos al stoner rock y la experimentación contemporánea.

Una jornada de música frente al río

Además de los conciertos, Rock al Puerto buscará consolidarse nuevamente como una experiencia cultural más amplia en el entorno del Puerto de Asunción, con espacios de encuentro, actividades complementarias y una programación que apuesta por reunir públicos diversos alrededor de la música en vivo. Las entradas continúan disponibles a través de Ticketea, con precios desde G. 300.000.