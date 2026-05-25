Beéle llegará en agosto a Paraguay con su “Borondo Tour”: fecha, lugar y entradas

Beéle se alista para llegar por primera vez a Paraguay en el marco de su gira “Borondo: detone y abandone tour”. El artista colombiano, considerado una de las figuras más importantes de la música urbana actual, se presentará en el nuevo Arena Asunción.

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El show está previsto para el próximo 21 de agosto y contará con la participación de artistas invitados, que serán anunciados próximamente, según anunció la productora Garzia Group.

Canciones como “no tiene sentido”, “mi refe” y “Dios me oyó” forman parte de las propuestas de este artista que ha realizado colaboraciones con Shakira, Marc Anthony, Sebastián Yatra, María Becerra, Ed Sheeran, Wisin, entre otros.

Su nombre real es Brandon de Jesús Orozco López y es oriundo de la ciudad de Barranquilla. Se hizo conocido a través del hit viral “Loco”, lanzado en 2019. Su estilo fusiona ritmos como el reguetón, el dance hall, afrobeat y ritmos caribeños.

¿Dónde y desde cuándo se venden las entradas?

La preventa de entradas se realizará este jueves 28 y viernes 29 de mayo a través de linke-arte.com y todoticketparaguay.com. La misma será exclusiva para clientes de Itaú.

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En esta preventa, con las tarjetas Visa Itaú se podrá acceder a un 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses.

La venta general de entradas comenzará el sábado 30 a las 10:00. A partir de esta fecha también se sumarán los puntos físicos Hipermercado El Pueblo- Acceso Sur y todas las sucursales de Maxicambios.