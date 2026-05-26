Kchiporros compite hoy en los Premios Gardel, mientras inicia una nueva gira por Europa

La agrupación paraguaya Kchiporros conocerá hoy su suerte en los Premios Gardel, los premios organizados por la Cámara Argentina de la Música Grabada (Capif) que anunciará hoy a sus ganadores en una ceremonia que se llevará a cabo en el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires.

Con su álbum “¡Todo el mundo está kaliente!”, la agrupación compite en la categoría de Mejor Álbum Grupo Tropical/ Cumbia.

En la misma también se encuentran nominados La Delio Valdez y su álbum “El desvelo”, así como Un poco de ruido, Pinky SD y Uriel Lozano por el álbum “Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco”.

Los integrantes de Kchiporros no estarán presentes en la gala, ya que están en España donde hoy comenzarán su gira europea. La agrupación se presentará desde las 20:30 (hora de España) en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Los accesos se habilitarán a las 18:30 y la apertura del show estará a cargo de la banda española Emigrantes, a partir de las 19:20. Las entradas se pueden adquirir en conciertosya.com.

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La gira de Kchiporros seguirá este jueves 28 de mayo en la ciudad de Madrid, con un concierto en el espacio Lab Wagon.

En estas dos primeras fechas, la agrupación paraguaya tendrá como artista invitado al músico y cantante Patrick Altamirano (ex Revolber).

El próximo viernes 29 será el turno de Mallorca, donde se presentarán en la sala Es Gremi. Finalmente, el sábado 30 estarán en Bilbao ofreciendo un show en Santana 27.