Premios Gardel 2026: todos los ganadores de la gran noche de la música argentina

La música argentina vivió su gran noche ayer martes 26 de mayo con la entrega de los Premios Gardel 2026. La ceremonia, organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), se llevó a cabo en el Teatro Coliseo a partir de las 21:00, bajo la conducción de Diego Leuco. Esta 28ª edición marcó un hito histórico al permitir, por primera vez, el ingreso de público general a la gala.
El gran protagonista de la velada fue Milo J. Con apenas 19 años, el artista oriundo de Morón se consagró al ganar el codiciado Gardel de Oro por su trabajo “La Vida Era Más Corta”, elegido como Álbum del Año. El joven talento dominó la premiación imponiéndose en múltiples categorías, incluyendo Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Álbum Urbano, entre otras.
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Otro de los momentos más emotivos de la noche fue el Reconocimiento a la Trayectoria otorgado a Los Nocheros, celebrando sus 40 años de historia en la escena musical.
Lista completa de ganadores de los Premios Gardel 2026
A continuación, la nómina completa de los artistas y obras galardonados en cada una de las categorías:
- Álbum del Año (Gardel de Oro): La Vida Era Más Corta – Milo J
- Reconocimiento a la trayectoria: Los Nocheros (A 40 años de sus inicios)
- Canción del Año: “Niño” – Milo J
- Grabación del Año: “Niño” – Milo J
- Mejor Nuevo Artista: Blair
Urbano y Pop
- Mejor Álbum Urbano: 166 (Deluxe) retirada – Milo J
- Mejor Canción Urbana: “Olimpo” – Milo J
- Mejor Álbum de Hip Hop / Rap: EUB Deluxe – Trueno
- Mejor Canción de Hip Hop / Rap: “Gil” – Milo J, Trueno
- Mejor Colaboración Urbana: “Gil” – Milo J, Trueno
- Mejor Álbum Artista Pop: No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
- Mejor Álbum Grupo Pop: Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
- Mejor Álbum Pop Alternativo: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- Mejor Canción de Pop: “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
- Mejor Colaboración: “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
Rock y Pop Rock
- Mejor Álbum Artista de Rock: Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
- Mejor Álbum Grupo de Rock: Divididos – Divididos
- Mejor Álbum Rock Alternativo: Exultante – Carca
- Mejor Canción de Rock: “In the City” – Charly García & Sting
- Mejor Álbum de Pop Rock: Polvo de estrellas – Turf
- Mejor Canción Pop Rock: “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso
Tropical, Cumbia y Cuarteto
El grupo paraguayo Kchiporros estuvo nominado en la categoría Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia, distinción que finalmente obtuvo La Delio Valdez por su material “El Desvelo”.
- Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia: Malportada – Nathy Peluso
- Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia: El Desvelo – La Delio Valdez
- Mejor Canción Tropical / Cumbia: “Si No Es Muy Tarde” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
- Mejor Álbum de Cuarteto: Que sed – Luck Ra
Folklore, Tango y Otras Categorías
- Mejor Canción de Folklore: “Niño” – Milo J
- Mejor Canción de Tango: “La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso)
- Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental: EMPA Orquesta de Tango – EMPA
- Mejor Álbum de Jazz: Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
- Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea: Gracias a la Vida – Abel Pintos
- Mejor Álbum Canción de Autor: Querida Yo – Yami Safdie
- Mejor Canción de Autor: “Luciérnagas” – Milo J, Silvio Rodríguez
- Mejor Álbum de Música Global: Latinaje – Cazzu
- Mejor Álbum de Reggae/Ska: La Respuesta – Leonchalon
Electrónica, Infantil y Producción
- Mejor Álbum Música Electrónica: Peces Raros – Spotify Sessions – Peces Raros
- Mejor Álbum Infantil: Mardearena – Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
- Mejor Álbum Conceptual: La Vida Era Más Corta – Milo J
- Productor del año: Evlay
- Mejor Álbum en Vivo: Trueno – Red Bull Symphonic – Trueno
- Mejor Canción en Vivo: “La que puede, puede” (Live at NPR Music´s Tiny Desk) – Ca7riel & Paco Amoroso
Audiovisuales
- Mejor Videoclip Corto: “Bajo De La Piel” – Intérprete: Milo J / Directora: Teresa Carril
- Mejor Videoclip Largo: Papota – Intérpretes: Ca7riel & Paco Amoroso / Director: Martín Piroyansky