Cuarteto de Nos volverá a Paraguay con su gira “Puertas”

La presentación estará centrada en las canciones de “Puertas”, álbum que da nombre a la actual gira de la banda liderada por Roberto Musso. El espectáculo propone una puesta audiovisual vinculada al concepto del disco, aunque también incluirá un recorrido por distintas etapas de la trayectoria del grupo.

Lea más: Paraguay: todos los conciertos programados para el 2026

De esta manera, el repertorio combinará material reciente con canciones que forman parte de sus trabajos más conocidos de las últimas dos décadas. El setlist incluirá temas de álbumes como “Raro”, “Bipolar”, “Porfiado”, “Habla tu espejo”, “Apocalipsis Zombi”, “Jueves”, “Lámina Once” y “Puertas”.

La visita a Paraguay se da pocos meses después del lanzamiento de “Sigo atravesando puertas”, publicado en abril de este año. Se trata del primer álbum en vivo editado por Cuarteto de Nos y registra el concierto que la banda ofreció en septiembre de 2025 en el Estadio Ferro de Buenos Aires.

El título del material hace referencia a “Puertas” y busca reflejar una etapa de expansión artística y de encuentro con nuevos públicos. El lanzamiento reúne versiones en directo de canciones que forman parte de distintas épocas del repertorio del grupo.

La gira y las entradas

En los últimos años, Cuarteto de Nos ha mantenido una intensa actividad de conciertos en distintos países de la región, consolidando una audiencia que abarca varias generaciones. Actualmente, la banda cuenta con millones de oyentes en plataformas digitales y continúa sumando fechas dentro de su gira latinoamericana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las entradas para el concierto en Paraguay estarán disponibles desde el 1 de junio a través de Ticketea y de su plataforma web. Los precios partirán de G. 191.250 más cargos por servicio.

El espectáculo será apto para todo público. Los menores de hasta 8 años cumplidos podrán ingresar sin costo acompañados por un adulto responsable con entrada. El concierto es una producción de G5Pro, Majareta y Porfiado Records.