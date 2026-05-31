La banda británica Tygers of Pan Tang se presenta este lunes en Absoluto Rock

La agrupación Tygers of Pan Tang regresa a Paraguay luego de una década y ofrecerá este lunes un inicio de junio a puro metal. Su presentación en Asunción tendrá lugar en Absoluto Rock (Herrera c/ Yegros) y las puertas se abrirán a partir de las 18:30.

Lea más: The Killers vibró en la previa de la final de la Champions League

Formada en Inglaterra a finales de la década de 1970 y considerada una de las pioneras del New Wave Of British Heavy Metal, Tygers of Pan Tang lleva una carrera de casi cinco décadas y 13 álbumes editados.

La banda británica se presentará en Paraguay con una formación encabezada por el guitarrista fundador Robb Weir, en el marco de una gira por la región que incluye a Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

En esta cita metalera también estará la agrupación mexicana Riding, que se encuentra llevando a cabo la gira “Llamas del sur”. Además serán parte de este evento las agrupaciones paraguayas Furious Dogs (heavy metal), Jolly Roger (heavy/speed metal) y Evil Force (thrash metal).

El show está a cargo de la productora A Headbanger Journey Productions, que anunció que este será su último evento internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas se pueden adquirir a través de Tuti (www.tuti.com.py) y actualmente en la fase de Preventa 2 tienen un costo de G. 170.000. En puertas el costo será de G. 200.000.