La OSCA presenta “El triunfo del espíritu- Una noche con Tchaikovsky” en el Teatro Municipal

Obras de Tchaikovsky y Mozart sonarán este jueves en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile), de la mano de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA). La agrupación estará dirigida por el maestro Luis Szarán y tendrá como solistas a Juan Gerardo Ayala (flauta) y Marcos Lucena (arpa clásica).

Para las 20:00 está previsto el inicio de este concierto, que será de acceso libre y gratuito. El programa está conformado por dos destacadas obras del repertorio universal: el Concierto para flauta y arpa, de Wolfgang Amadeus Mozart; y la Sinfonía N°5, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Con respecto al concierto de Mozart, desde la OSCA señalaron que la obra fue encomendada en el año 1778 al compositor por el Duque de Guines, quien era flautista y cuya hija tocaba el arpa clásica.

“Surge así este doble concierto, creación maravillosa, joya pura del clasicismo donde además del virtuosismo, natural se destacan en todo momento elegancia, dulzura, gracia y riqueza melódica”, indicaron desde la agrupación.

En cuanto a la sinfonía de Tchaikovsky que será interpretada en este concierto, la orquesta señaló que quedan algunas anotaciones acerca de esta obra entre la correspondencia que compartió con su mecenas Nadine Von Meck.

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“La lucha entre las fuerzas de la oscuridad y la luz, la victoria del bien sobre el mal o de la esperanza sobre la agonía, se constituye en el eje central de la misma”, detallaron.

Señalaron además que la obra no tuvo éxito más que luego de la muerte de Tchaikovsky cuando el célebre director de orquesta Arthur Nikisch la difundió en sus conciertos.

“En la actualidad está considerada como una de las cumbres de la música sinfónica de la era romántica”, remarcaron.

El concierto será presentado por la Fundación Itaú y Petrobras, y está organizado por la Sociedad Filarmónica de Asunción y la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción.