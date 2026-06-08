Vídeo: Ricardo Montaner sorprendió a una fan en su casa tras su concierto en Paraguay

Ricardo Montaner ofreció el sábado un concurrido concierto en el Jockey Club Paraguayo, en una parada de su gira “El último regreso”. El cantante venezolano no solo emocionó a los fans presentes en el show, sino que también a una seguidora que no pudo asistir a este concierto y que lo había contactado por redes sociales.

Según comentaron desde la producción del concierto, el equipo de Montaner contactó a Sandra y le solicitó la dirección de su vivienda con la excusa de llevarle un regalo por parte del artista.

Para sorpresa de Sandra, fue el propio Ricardo Montaner el que se apareció en su casa para saludarla y darle ánimos, ya que se encuentra recibiendo tratamiento contra el cáncer.

“¡No puede ser! La gracia de Dios", exclamó emocionada Sandra al ver al artista ingresando al patio delantero de su vivienda. “Escucharte me alivió el corazón”, agregó la mujer, mientras se fundía en un abrazo con Montaner.

“Estaba perdiendo la batalla contra el cáncer, pero yo sentí mucho”, agregó Sandra. Mientras tanto, el artista le expresó: “ninguna batalla se pierde”.

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“Creo mucho en Dios...gracias, gracias de corazón”, afirmó Sandra entre lágrimas. Mientras tanto, Montaner agregó que le conmovió mucho su historia.

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“Soy una mamá con tres hijos, con dos pequeñas, que vivo sola. Soy una mamá soltera que vive y lucha por ellas, quiero sanarme y quiero poder estar bien para ver crecer a mis niñas”, exclamó.

Montaner, a su vez, le expresó: “Claro que vas a estar bien”, en este vídeo que fue compartido a través de las redes sociales.

No es la primera vez que Ricardo Montaner tiene este tipo de gestos con seguidores de Paraguay. Años atrás entabló una relación muy especial con Bruno Martínez Giménez, un niño afectado por un problema renal, al que le cumplió el sueño de volar por primera vez.

Cuando “Brunito” falleció en diciembre de 2019, a los cuatro años de edad, el cantante escribió en su cuenta de Twitter: “Profundo dolor... estamos de luto... Dios tiene mejores planes para ti amado sobrino”.