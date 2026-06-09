Sandra Torres habla de la visita de Ricardo Montaner a su casa: “Hasta ahora yo no creo”

Sandra Torres vive a unas cuadras del Jockey Club Paraguayo y, cada vez que hay conciertos, la música llega hasta su casa. El sábado por la mañana escuchó la música, pero en un momento de silencio descubrió que era Ricardo Montaner el que estaba probando sonido para el concierto.

Comentó que ingresó a las redes sociales y allí decidió responderle una historia contando que lo estaba escuchando desde su casa, pero que no iba a poder asistir al concierto porque estaba en etapa de remisión de un tratamiento contra el cáncer.

Además de esta afección, Sandra comentó que en el año 2024 sufrió cuatro accidentes cerebrovasculares (ACV) isquémicos, que la dejaron con dificultades para movilizarse y también con muchos dolores.

El sábado, mientras asistía a un control, se encontró con un “like” de Montaner a su mensaje en sus redes sociales y una respuesta de su equipo de producción diciendo que le querían obsequiar una taza. “En todo momento era el regalo. En todo momento era que me iba a enviar la taza”, detalló.

Cuando comenzó el concierto, Sandra salió al frente de su casa para escuchar la música. Mientras tanto, el equipo de Ricardo Montaner seguía en comunicación diciendo que estaban con dificultades para enviarle el regalo.

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Al finalizar el show le avisaron que pasarían en 10 minutos por lo que, pese a sus mareos y su malestar, decidió salir para recibir el obsequio.

“Para una camioneta y al único que veo es al productor. Mi hija le vio a Montaner, pero le hicieron una seña para que haga silencio”, detalló.

Al rato apareció el cantante venezolano atravesando el portón de su casa y le dio un fuerte abrazo. “¡Que no sentí en ese momento! Fue llorar, abrazarle y decirle lo agradecida que estaba", recordó Sandra.

“Lo que más me llamó la atención es que él lloraba a la par conmigo”, indicó la mujer, destacando la humanidad y la empatía del artista.

Comentó que Montaner le dijo que no suele leer los mensajes, pero que su historia lo conmovió. Sandra, que hoy tiene 46 años, afirmó que creció escuchando al cantante y sigue su carrera desde que era niña.

Indicó que al principio no quiso hacer pública esta sorpresa, principalmente para proteger a sus hijas de 12 y 15 años. Afirmó que si bien las tres están solas, tienen el apoyo de amigos y el sostén que les brinda la fe en Dios. “Me sostuve mucho por Nuestro Señor Jesucristo”, subrayó.

“Es como si fuera que soñé”

Sandra comentó además que en esa visita le obsequiaron una almohada, una toalla que utilizó el cantante y también la taza. Señaló que hasta el momento no puede creer que recibió al artista en su casa.

“Hasta ahora no me cae el veinte, como se dice. Es como si fuera que soñé”, subrayó. Agregó que su primera reacción tras la visita fue “gritar, gritar ‘Ricardo Montaner estuvo en mi casa’” y que esa noche no durmió de la emoción.

Remarcando la humildad del artista, Sandra destacó la experiencia de “sentir el abrazo de alguien que viene de corazón”. Agregó que esta visita fue un gesto que “reconforta el alma, el corazón”.

Sostuvo que este encuentro con el intérprete de “Soy feliz” también la motivó y le dio fuerzas para seguir luchando por sus hijas, a quienes desea ver crecer hasta que puedan ser mayores, estudiar y trabajar.

“Es un artista excepcional, la calidad humana, la empatía que siente hacia alguien que no conoce”, remarcó en relación al cantante. Al mismo tiempo, señaló estar “agradecida con Dios, con la vida” por esta emotiva sorpresa.