Chabely Fretes y Meno Fernández estrenaron “Arriba Paraguay”, una canción que celebra la pasión albirroja

La propuesta musical nace como una muestra de admiración y cariño hacia Paraguay, combinando la experiencia artística de Fernández con la identidad y el sentimiento nacional aportados por Chabely Fretes.

El tema es una adaptación especial de la canción “Te Amo Paraguay”, compuesta originalmente por el músico argentino y transformada en un himno de aliento para la selección paraguaya en su camino hacia el Mundial 2026.

Uno de los aspectos más destacados de la obra es la incorporación de expresiones en guaraní, escritas por Chabely, que aportan una conexión más profunda con las raíces culturales del país y refuerzan el mensaje de orgullo nacional que transmite la canción.

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¿Cómo surgió la canción?

La historia detrás de esta colaboración se remonta a los años 2022 y 2023, cuando la artista paraguaya compartió escenarios y giras con Los Rancheros en distintas ciudades del país. De aquella amistad surgió la idea de crear una canción capaz de reflejar la emoción que despierta Paraguay y, especialmente, el fervor que genera la selección nacional.

“Arriba Paraguay” llega acompañada de un videoclip oficial que refleja la alegría, la esperanza y la pasión que sienten miles de paraguayos cada vez que la Albirroja salta al campo de juego. Con imágenes cargadas de sentimiento y una melodía contagiosa, la producción busca convertirse en la banda sonora de los hinchas que sueñan con ver nuevamente a Paraguay en una Copa del Mundo.

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“Quise proponerle hacer algo especial para nuestro país y aceptó con muchísimo entusiasmo. Además de ser un gran artista, es una persona muy humilde”, resaltó Chabely Fretes al recordar cómo nació el proyecto.

Con este lanzamiento, los artistas buscan que cada paraguayo se sienta representado en una canción que habla de identidad, orgullo y esperanza, llevando un mensaje de unidad para acompañar a la Albirroja en cada paso de su camino.

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