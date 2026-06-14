Teatro Municipal albergará una gala dedicada a Luis Alberto del Paraná

La Gala Centenario, denominada “Paraná: Embajador del mundo, Alma del Paraguay”, reunirá a la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional junto a varios artistas invitados para rendir homenaje a quien es considerado una de las figuras más representativas de la música paraguaya en el ámbito internacional.

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Luis Alberto del Paraná, nombre artístico de Luis Osmer Meza, nació el 21 de junio de 1926 y desarrolló una trayectoria que lo llevó a escenarios de América, Europa y Asia. Al frente del conjunto Los Paraguayos, contribuyó a la difusión internacional de la música paraguaya, incorporando al repertorio géneros como la polca y la guarania, además de canciones populares latinoamericanas que alcanzaron gran repercusión en diversos países.

La propuesta musical contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, dirigida por Óscar Barreto. Como solistas invitados actuarán Ángel “Pato” García, Cristina Bitiusca, Claudio Montiel, Teresita Vellozo, Oscar Pérez, Pablo Ríos y Rossana Barreto. La conducción estará a cargo de Carlos Rubén Ojeda.

Centenario de Luis Alberto del Paraná

El homenaje forma parte de las actividades impulsadas con motivo de los 100 años del nacimiento del artista paraguayo, cuya trayectoria continúa siendo una referencia para la música nacional. A lo largo de su carrera, Paraná registró numerosos discos y realizó giras internacionales que contribuyeron a proyectar la imagen cultural del Paraguay más allá de sus fronteras.

La gala se llevará a cabo este lunes 15 de junio, a las 10:00 horas, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, ubicado sobre Presidente Franco entre Chile y Alberdi. El acceso será libre y gratuito.