Juana Molina y Taichu encabezarán la primera edición de Audición Fest en Asunción

La escena musical local sumará un nuevo encuentro el próximo sábado 12 de septiembre con la realización de la primera edición de Audición Fest, un festival que tendrá lugar en la Casa Argentina (Mcal. López esq. Brasil) y que propone una programación abierta a distintos géneros y expresiones sonoras.

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El evento reunirá a artistas nacionales e internacionales con el objetivo de convocar a públicos interesados en descubrir propuestas diversas, sin distinciones entre estilos musicales.

La grilla estará encabezada por las artistas argentinas Juana Molina y Taichu. Molina, reconocida por su trayectoria dentro de la música alternativa latinoamericana, llegará luego de su última visita al país en 2014, con una propuesta que combina elementos del folk, la electrónica, la experimentación y el art pop.

Por su parte, Taichu, una de las figuras emergentes más destacadas de la escena argentina actual, presentará un espectáculo en el que confluyen trap, electrónica, pop y performance.

La representación paraguaya estará integrada por Camigo, cantante y compositora radicada en Buenos Aires que desarrolla una propuesta vinculada al R&B latinoamericano y al pop alternativo. También participará Oudi, artista urbano que ha ganado visibilidad dentro del circuito independiente local gracias a su trabajo en los últimos años.

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La programación incluirá además a Radio Bolivia, proyecto liderado por Lucas We orientado a los ritmos tropicales y latinoamericanos; a Joaju Cuarteto, agrupación que explora el jazz desde una perspectiva vinculada a la música folclórica paraguaya; y a Ripe Banana Skins, banda con más de dos décadas de trayectoria que fusiona ska, punk, reggae y rock.

Audición Fest es una iniciativa impulsada por Buenos Oídos, plataforma cultural creada por Vidal Delgado para la difusión y descubrimiento musical. Según sus organizadores, “el festival surge como un espacio destinado a reunir propuestas emergentes y consolidadas de distintos países y escenas musicales”.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 19 de junio a través de Ticketea. El costo general será de G. 150.000 más el cargo por servicio correspondiente.