Marco Antonio Solís volverá a Paraguay: anuncian concierto en La Nueva Olla

Marco Antonio Solís regresará a Paraguay para reencontrarse con su público local en un espectáculo previsto para el viernes 31 de octubre en el estadio La Nueva Olla, según anunció la productora RPM a través de sus redes sociales.

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La empresa difundió un breve video promocional en el que anticipa el retorno del intérprete mexicano, una de las figuras más populares de la música romántica en español, tras su última visita en marzo de 2025. “Este 31 de octubre, La Nueva Olla será testigo del regreso del más grande”, señala el material publicado por la productora.

De esta manera, el artista volverá al país para reencontrarse con las canciones que han acompañado a varias generaciones de seguidores paraguayos. Por el momento, la organización no dio a conocer detalles sobre la venta de entradas, sectores habilitados o precios.

Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, Marco Antonio Solís se ha consolidado como uno de los cantautores más exitosos de América Latina. Tanto en su etapa al frente de Los Bukis como en su carrera solista, ha popularizado temas como “Navidad sin ti”, “Si no te hubieras ido”, “Mi eterno amor secreto”, “Dónde estará mi primavera” y “Más que tu amigo”.

La productora adelantó que próximamente dará a conocer más información sobre el concierto, que marcará un nuevo reencuentro del artista mexicano con el público paraguayo.