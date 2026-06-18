Luciano Pereyra en Paraguay: concierto se adelanta a septiembre y será en otro escenario

El cantante argentino Luciano Pereyra regresará a Paraguay luego de casi cuatro años, pero la fecha del concierto será antes de lo previsto. “¡Nueva fecha, misma emoción! El show de Luciano Pereyra se adelanta al 19 de septiembre“, anunció la productora RPM.

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“Prepará tu voz y tu corazón, porque la espera será más corta y falta cada vez menos para disfrutar juntos de una noche inolvidable, llena de emociones y grandes canciones”, añadió RPM Paraguay, a través de sus redes sociales.

Con relación al cambio de fecha y escenario -que ahora será el Arenita SND (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón)- la productora señaló que “todas las entradas ya adquiridas mantienen su validez y serán válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional”.

El show del cantante y compositor oriundo de Luján, provincia de Buenos Aires, estará enmarcado en su nueva gira “Te sigo amando”, con la que también prevé recorrer escenarios de Argentina, Uruguay, España y Chile.

“¡Qué felicidad saber que nos esperan todas estas citas para cantarnos y decirnos una vez más #TeSigoAmando", publicó ayer el artista en su cuenta de Instagram, en relación a esta gira.

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En este nuevo tour, Pereyra estará presentando su nuevo álbum “Te sigo amando”, que fue publicado el pasado 28 de mayo.

En este trabajo, que reúne 12 canciones, transita por diversos géneros musicales como el chamamé, la cumbia, el cuarteto y el pop. Suma además colaboraciones con artistas como David Bisbal, Soledad Pastorutti, Emanero, Silvestre Dangond y Q’ Lokura.

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas para el concierto siguen a la venta a través de Tuti. Los precios y sectores son:

Plateas: G. 220.000

Preferencias: G. 300.000

Palcos: G. 360.000

VIP Bronce: G. 420.000

VIP Plata: G. 500.000

VIP Oro: G. 600.000

VIP Platino: G. 800.000

Las entradas para los sectores Primera Fila y Segunda Fila ya están agotadas.