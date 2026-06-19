Purahéi Soul en ABC tras su paso por el Mundial: “Éramos como dos niños cumpliendo nuestros sueños”

El dúo Purahéi Soul fue el encargado de interpretar el Himno Nacional de Paraguay en el partido inaugural del Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Jennifer Hicks y Miguel Narváez afirman que aún están procesando todo lo que pasó y lo que significó estar en medio del SoFi Stadium de Los Ángeles.

Migue sostuvo que se trató de la oportunidad de “cumplir un sueño colectivo, de todo nuestro equipo, de cantar ante el mundo”. Indicó que, al mismo tiempo, también tratan de estar “con los pies en la tierra y enfocados”.

En este sentido, Jenni afirmó que fueron muy felices con lo que se logró en esta presentación, para la cual también tuvieron “el cuidado y la atención, hasta con las personas que estaban un poco preocupadas”, pero siendo fieles a lo que vienen proponiendo como dúo desde el año 2013.

Los artistas paraguayos destacaron la profesionalidad del equipo de producción, así como de otros artistas con los que compartieron la jornada como la estadounidense Katy Perry y la brasileña Anitta. “Estaban todos ahí en un modo de trabajo también”, remarcó Jenni.

La cantante de Purahéi Soul recordó que tuvieron la posibilidad de charlar con Katy Perry, quien les preguntó algunas cosas sobre el vestuario y también accedió a tomarse una fotografía con ellos. “Fue una experiencia súper linda”, subrayó.

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En cuanto a su vestuario, los integrantes de Purahéi Soul destacaron que sus looks fueron trabajados con Cuco (Dislexia Severa), su estilista. Llevaron ponchos realizados por Cami Orué para Ancestral, pantalones y joyas diseñadas por Ticiana Hoisel, y camisas de ao po’i realizadas por las artesanas de Yataity.

“Esos looks venimos usando hace años, esos ponchos tienen cinco años que venimos usando”, señaló Jenni Hicks y afirmó que apuestan a la moda circular.

Agregó que también aprendieron a valorar el trabajo de los diseñadores y artesanos, recordando que “la ropa no es desechable” y que la industria de la moda es una de las industrias que más contamina".

Migue afirmó que la ropa que utilizan en Purahéi Soul “no tiene género” y que el vestuario resulta “como una armadura” que los prepara para salir al escenario. “Con mucho orgullo estoy llevando el trabajo de 30 manos de artesanas”, acotó.

Jenni Hicks salió al paso de los cuestionamientos acerca de la vestimenta que utilizan, recordando que como grupo han tenido la posibilidad de participar de varios “eventos protocolares, oficiales, donde entendemos que estamos haciendo un papel de representar a Paraguay”.

Afirmó que esta vez quisieron ser respetuosos, pero que también entienden que puede haber gente a la que no le guste. “Tampoco podemos darle el gusto a absolutamente todo el mundo y tampoco puedo dejar de ser yo”, acotó.

Los artistas señalaron que recibieron una carta de felicitación de parte de la producción en la que le señalaron que fueron su “historia favorita”, ya que todo fue muy repentino y pudieron responder al desafío.

“Nos demostró que estamos listos porque venimos trabajando hace mucho”, afirmó Hicks.

En este sentido, Migue añadió: “Es importante estar preparados y en el momento, si te toca la pelota, chutá”. El cantante agradeció a la FIFA por esta oportunidad y que les tocó la pelota como podía haberle tocado a cualquier otro artista paraguayo.

“Estamos muy contentos de que nos haya tocado esa oportunidad porque es una catapulta a un salto cuántico de nuestra carrera, que valoramos muchísimo”, agregó el cantante en el programa Tobogán.

Autoestima, sueños y un nuevo álbum

Jenni Hicks habló acerca del “síndrome del impostor” y de lo que cuesta aceptar el merecimiento. Sostuvo que a raíz de todo el debate que generó la participación de Purahéi Soul en el Mundial, pensó en cómo “en Paraguay nos falta autoestima también para valorar lo que somos, entendernos un poco y dejarnos ser libres”.

“A un Bad Bunny no le cuestionan su look y a Migue le vienen a bardear”, acotó la cantante.

Por su parte, Migue afirmó que en Paraguay hay muchísimo por hacer y hay un mundo sediento por conocer más acerca de nuestra lengua, nuestra música, nuestro cine, nuestro teatro, etc.

En cuanto a los próximos pasos de Purahéi Soul, afirmó que se viene un nuevo álbum que será presentado en el mes de agosto, con destacadas colaboraciones internacionales.

En cuanto a sus sueños, los integrantes del dúo paraguayo señalaron que les gustaría lograr una nominación al Latin Grammy y también colaborar con la guitarrista Berta Rojas.