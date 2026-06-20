Orquesta de Cateura se presentará en San José, California, acompañando la fiesta albirroja

La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura será parte del “Make Music Day”, que se realizará este domingo 21 en la ciudad de San José, California, donde justamente se encuentra concentrada la Selección Paraguaya de Fútbol en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026.

La agrupación paraguaya será parte de este evento que ofrecerá música en distintos puntos de la ciudad y es organizado por la oficina de Asuntos Culturales de dicho municipio.

Según destacó la Orquesta de Cateura a través de sus redes sociales, esta presentación en San José marcará el cierre de una gira que iniciaron por los Estados Unidos en el mes de abril y que incluyó el estreno del musical “Basura”, creado por Gloria Estefan, Emily Estefan y Karen Zacarías, a partir de la historia de la orquesta.

La obra de teatro musical se está presentando en el Coca-Cola Stage del Alliance Theatre de la ciudad de Atlanta, Georgia, y tendrá funciones hasta el próximo 12 de julio.

El Make Music Day será un evento de acceso libre y gratuito, presentando más de un centenar de números musicales en diferentes sitios de la ciudad.

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La actuación de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura será en el anfiteatro del Parque de los Pobladores ( SoFa District - 510 1st St, San José, CA) de 3:00 a 4:00 PM.

La Orquesta de Cateura, dirigida por Favio Chávez, fue creada en el año 2006 en una comunidad que reside junto al principal vertedero de Asunción. Se caracteriza por tener instrumentos como violines, violonchelos, contrabajos y otros creados a partir de elementos desechados como latas, tapitas, tenedores, utilizando además madera reciclada y otros materiales.

La agrupación se hizo conocida mundialmente a través del documental “Landfill Harmonic” y se ha presentado en diversos países del mundo. Además ha compartido el escenario con artistas como Metallica, Megadeth, Alejandro Sanz, Jack Johnson y otros.