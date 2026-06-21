Más de cien jóvenes músicos participarán del primer concierto de temporada de Don Bosco Róga

Organizado por la Obra Social Salesiana Don Bosco Róga, el concierto propone un recorrido musical inspirado en la diversidad cultural de Sudamérica. La producción señala que el programa también incorporará una temática vinculada al espíritu mundialista y a la identidad paraguaya, por lo que invita al público a asistir con la camiseta de la Selección Paraguaya bajo el lema “Ponete la camiseta”.

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La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil Don Bosco Róga forma parte del Núcleo de Enseñanza Sinfónica (NES), una iniciativa socioeducativa que ofrece formación musical gratuita a niños, niñas y adolescentes.

Según la organización, el programa atiende cada año a más de cien participantes, muchos de ellos provenientes de contextos de vulnerabilidad social, a través de clases de instrumentos, lenguaje musical, práctica orquestal y actividades comunitarias.

Desde la institución destacan que la propuesta busca promover la inclusión social y el desarrollo integral de los jóvenes mediante experiencias educativas vinculadas a la música. Asimismo, señalan que el concierto permitirá mostrar el trabajo realizado durante el año por estudiantes, docentes y familias que acompañan el proceso formativo.

La actividad tendrá lugar en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, ubicado en Presidente Franco entre Chile y Alberdi, en el centro de Asunción. La apertura de puertas está prevista para las 19:30 y las entradas tendrán un costo de G. 50.000.