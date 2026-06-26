Alt-Metal, Post-Hardcore, HardRock y Punk en “Gran Explosión Central” en el centro de Asunción

Gran Explosión Central se denomina el festival de música que integra a bandas con talentos emergentes de la escena Alt-Metal, Post-Hardcore, HardRock y Punk.

El evento promete un despliegue de bandas con riffs potentes y directos que serán la esencia de una noche que dejará al público con la cabeza resonando, según afirman.

Los grupos que se presentarán en vivo son La Sal de la Tierra Neutro y Mushroom Cloud.

El mismo se realizará mañana desde las 21:00 en el bar del Centro de Asunción Checkpoint, ubicado en la calle Palma, a media cuadra de la plaza Uruguaya.

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Artistas de la Gran Explosión Central

La Sal de la Tierra es una banda de metal/rock alternativo, con influencias del post-hardcore y actitud punk. Formada en 2020 y tocando desde enero del 2023, la agrupación ha lanzado su álbum debut titulado “Refelejos” en febrero del 2024 disponible en streaming junto con el videoclip de la canción “Desperté”, destacado por su calidad cinematográfica.

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Ese mismo año desarrollaron una gira nacional de 10 fechas completamente auto gestionada junto a Karma y Extingue Tu Credo. La banda teloneó a otras conocidas y respetadas agrupaciones dentro del mismo genero y circuito local como son Nhandei Zha, Destruye Todo Imperio y Garage21.

Asi también en julio del 2025 tuvieron la oportunidad de presentarse en el emblemático Niceto Club de la Ciudad de Buenos Aires, como banda soporte de Melian, conocida banda de metalcore destacada por su trayectoria en la escena argentina.

Actualmente en la formación de la banda se encuentran Guido Salinas (baterista), Carlos Chavez (guitarrista), Obake (nombre artístico, bajista) y Lucca Salinas (vocalista).

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Contacto para “Gran Explosión Central”

Neutro es una banda de rock alternativo que fusiona la fuerza del nü metal con las influencias individuales de cada uno de sus integrantes, dando vida a un sonido propio. Con riffs potentes, melodías intensas y un distintivo juego de voces, su propuesta rescata la esencia del rock de los años 2000 y la adapta a una identidad contemporánea.

Formada a mediados de 2019 y con una propuesta en constante evolución, Neutro continúa trabajando en nueva música y llevando su energía al escenario, buscando conectar con un público que disfruta del rock moderno sin perder la esencia de una generación.

Mushroom Cloud es una banda nacida en 2017 en Barrio Obrero, Asunción, que mezcla stoner rock, psicodelia y punk en un sonido crudo, pesado y directo. Ya establecidos en el circuito musical a través actuaciones en ciclos y festivales, actualmente se encuentran trabajando en su próximo EP, que será lanzado próximamente.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipara a G. 30.000 y en puerta a G. 40.000, contactando al número 0981 139 690, con Ariel del Puerto, productor del evento.