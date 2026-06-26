“Fiesta de la música” en la Alianza Francesa: así será la agenda de conciertos gratuitos

La “Fête de la musique”, la tradicional celebración francesa que se realiza en coincidencia con la llegada del verano boreal, también se realizará este sábado 27 en Asunción. La maratón musical será en la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia 1039 c/ Estados Unidos), a partir de las 14:30.

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Tres escenarios serán instalados en distintos puntos del centro cultural para albergar a esta fiesta organizada conjuntamente por la Alianza Francesa y la Embajada de Francia en Paraguay, que será de acceso libre y gratuito.

El evento comenzará en el escenario del Patio Colonial donde, a partir de las 14:30, se presentará la Jazz Band de la Policía Nacional. A las 15:30 será el turno de la cantante y compositora de música pop y R&B Giovanna Chantal, mientras que a las 16:30 llegará a escena el Coro de la Universidad Católica, con una propuesta de música pop jazz y folclore.

Orbitales y Enrique Abadie Trío llegarán a las 17:30 y 18:30, respectivamente, con propuestas de fusión y jazz. A las 19:30 será el turno de la banda de pop rock Supernova y, desde las 20:30, estará el grupo Purahéi Soul.

Cerrando la jornada en el Patio Colonial estarán First Take, desde las 21:30, con una propuesta de hard rock; Nott Demian, a las 22:00, con un estilo dark wave y Kieng Creemkeson, a las 22:45, con rock progresivo.

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En el escenario del Patio Pirámide, a partir de las 15:00, estará un trío de arpas del Instituto Superior Nacional de Música (Isnamu); seguido por la propuesta de guitarra clásica de Esteban Ibarra, a partir de las 16:00.

El proyecto de música fusión instrumental Julio Cristaldo Trío se presentará a las 17:00, seguido por Sasanuma Trío con jazz y fusión desde las 18:00.

La música electrónica se hará presente desde las 19:00 con Hazel RBBTS y, a partir de las 20:00, estará la cantante y compositora nivacché Bianca Orqueda.

Desde las 20:30, la terraza de la Alianza Francesa recibirá a varios DJS. Ariel Gómez, Mark Sharp, Facu Avenalli, Antúnez, Kwak y Otot estarán presentando un set ininterrumpido hasta la medianoche.

Ferias acompañarán a la maratón musical

Acompañando esta fiesta, estará la colectiva Robusta de ilustradoras presentando una feria con prints, collage, ilustraciones y arte nacional; así como La Última Disco- Tienda de música, que presentará vinilos y más.

“La Fiesta de la Música —creada en Francia en 1982 por el Ministro de Cultura Jack Lang— es una invitación a compartir y disfrutar de la música sin barreras, en las calles, plazas y centros culturales de todo el mundo", destacaron los organizadores.