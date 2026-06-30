Estos son los conciertos y shows internacionales que llegan a Paraguay en el mes de julio

Este mes de julio llega con una cartelera de espectáculos diversos, con conciertos de reguetón, música romántica, cumbia, música paraguaya y más. También habrá espectáculos pensados en el público infantil, atendiendo a las Vacaciones de invierno.

El sábado 11 de julio, en el ruedo central de la Expo de Mariano Roque Alonso, estará la agrupación argentina de cumbia villera Néstor en Bloque. La banda responsable de éxitos como “Una calle nos separa” y “Estoy buscando un amor” compartirá la jornada musical con Marilina.

El próximo 16 de julio, en el Teatro de las Américas del CCPA, se presentará el reconocido arpista y compositor paraguayo Ismael Ledesma. El músico, que reside en Francia desde hace varias décadas, presentará su nuevo álbum “Revivir”.

El concierto contará con la participación especial del maestro mexicano Rubén Melgarejo y otros destacados músicos. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Ticketea.

También en dicho escenario se estará el cantante y compositor puertorriqueño Wisin, una de las figuras más importantes del reguetón. El show será el próximo 18 de julio y las entradas se pueden adquirir a través de Tuti.

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Abel Pintos, el cantante y compositor argentino que transita entre el folclore y el pop, regresará a Paraguay para celebrar sus 30 años de carrera. El artista se presentará el 24 de julio en el Teatro “José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay”.

Éxitos como “La llave”, “Sin principio ni final”, “Motivos” y otros han marcado la carrera de este artista, que se reencontrará con el público paraguayo luego de ocho años. Las entradas están a la venta a través de Ticketea.

El 25 de julio, en la Expo de Mariano Roque Alonso, estará la agrupación argentina de cumbia Ke Personajes. La banda encabezada por Emanuel Noir compartirá una jornada musical con la agrupación paraguaya Talento de Barrio y la DJ Cami.

Shows familiares para las vacaciones de invierno

En el marco de las vacaciones de invierno este 20 de julio se presentará el espectáculo Gladiadoras K-Pop: Golden Power, en el marco de su gira internacional. El show se presentará en el Teatro del Centro Paraguayo Japonés a las 17:00.

Este show promete fusionar la energía del K-Pop con efectos especiales de última generación, banda en vivo y un gran despliegue en escena. Las entradas están a la venta en Ticketea, con precios desde G. 250.000.

En tanto, del 21 al 23 de julio a las 15:30, en el SND Arena se presentará el espectáculo de los “Brainrots Italianos”. Será una puesta teatral con personajes generados por Inteligencia Artificial (IA) y que se han vuelto virales a través de internet.

El show reunirá en escena a personajes como Chimpanzini Bananini, Capuchina Ballerina, Tun Tun Sahud y Bombardino, con música y efectos especiales. Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea.