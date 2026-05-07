Abel Pintos traerá a Paraguay su gira aniversario por los 30 años de música

El espectáculo está previsto para el próximo 24 de julio en el Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay, en una producción de la firma nacional A mamá le dieron 2 años.

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La noticia fue difundida este miércoles mediante un flyer publicado por el propio artista, acompañado de un breve mensaje dirigido a su público paraguayo. “Qué emoción volver a Paraguay! Vamos a celebrar juntos estos 30 años de música. Entradas disponibles este lunes a las 12 del mediodía en @ticketeapy. Nos vemos pronto Asunción! Nos vemos en la música!”, escribió el cantante, confirmando además que las entradas estarán habilitadas desde el lunes al mediodía a través de la plataforma Ticketea.

Por el momento, la producción no dio a conocer mayores detalles sobre los sectores ni los precios de las entradas, aunque la confirmación del show ya generó repercusión entre sus seguidores locales.

La presentación se enmarca en una gira especial con la que Abel Pintos repasa distintas etapas de su carrera, iniciada cuando era apenas un adolescente y que lo convirtió en una de las voces más populares de la música argentina contemporánea.

En paralelo a esta celebración, el artista continúa activo en materia discográfica. Su trabajo más reciente es Gracias a la vida, publicado en 2025, además de varios sencillos lanzados en los últimos meses. Entre ellos se encuentran “Manantial”, junto a Marcela Morelo; “Corazón de cristal”, con Los Pericos; además de canciones como “Todo de mí” y “Esperando por ti”.

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Abel Pintos es uno de los cantautores argentinos de mayor convocatoria de las últimas décadas. Con una carrera atravesada por el folklore, la canción popular y el pop, logró consolidar un repertorio ampliamente reconocido en América Latina.

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples premios y distinciones, además de llenar escenarios emblemáticos de Argentina y otros países de la región. Canciones como “Oncemil”, “La llave”, “Sin principio ni final” y “Pájaro cantor” forman parte de una obra que lo posicionó como una de las figuras más influyentes de la música popular argentina actual.