Muestra fotográfica y charla sobre José Asunción Flores en el Centro Cultural Melodía

Fotografías de José Asunción Flores serán exhibidas a partir de este martes 7 en la ciudad de Villa Hayes. La muestra será inaugurada a las 14:30, acompañada por una charla a cargo del periodista e investigador Antonio V. Pecci y María Victoria Sosa, directora general de la Orquesta Sinfónica Nacional.

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Pecci, en su rol de curador de la muestra, comentará acerca de esta propuesta, mientras que Sosa hablará sobre el aporte del maestro Flores a la música paraguaya y, en particular, a la guarania.

El acto inaugural contará además con la presentación del Ensamble Folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), mientras que Nataly Valenzuela ofrecerá una visita guiada a la muestra.

La realización de esta exposición está enmarcada en los 25 años de dicho centro cultural. La misma podrá ser visitada hasta el viernes 17 de julio, en el horario de 8:00 a 18:00, de lunes a sábados.

Los organizadores de la muestra señalaron que con esta actividad se inicia una gira que abarcará a otras localidades del interior del país.

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Afirmaron que el objetivo principal es llegar a los estudiantes para que conozcan mejor al creador de la guarania, género musical que en 2024 fue reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Esta muestra se realiza con el apoyo de los Fondos de Cultura de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), el Ateneo Cultural “José Asunción Flores”, la OSN y el Centro Cultural Melodía.