Vídeo: Néstor Ló y los Caminantes representan a la guarania en el festival Lauksnos de Lituania

Néstor Ló y los Caminantes llegó a Lituania, tras sus presentaciones en Madrid y Barcelona, España, con las que se inició esta primera gira europea denominada “Ndaipóri Frontera”, al igual que el álbum que la banda presentó en 2025.

Este sábado a las 21:00 (16:00 de Paraguay), la agrupación se presentará en el escenario principal del Festival de Patrimonio Cultural Lauksnos de la Unesco, celebrando a la guarania como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad.

El festival se lleva a cabo en la localidad de Klaipéda, donde la agrupación de casi 20 artistas, recibió un certificado de reconocimiento por parte del alcalde de la ciudad y también participó de una transmisión radial.

La banda, encabezada por Néstor López y Eduardo “Kambuchi” Martínez, compartió en la emisora detalles del repertorio paraguayo, los instrumentos tradicionales y la expectativa por llevar la identidad guaraní a diferentes escenarios de Europa.

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Durante el acto de reconocimiento, la delegada de Lituania ante la Unesco Jolanta Balčiūnienė celebró la posibilidad de tender puentes entre distintas culturas y conocer las expresiones de otros países.

“He sido muy afortunada porque asistí a muchas inscripciones de los elementos culturales de sus países. Por ejemplo, uno de los recuerdos más fuertes e impresionantes que tengo es acerca de Paraguay y la inscripción de la guarania”, indicó.

Agregó que está muy feliz porque ver un espectáculo de guaranias en Klaipeda “será realmente maravilloso”.

El Festival Lauksnos cuenta en esta edición con distintas expresiones culturales de Lituania, Latvia, Georgia, Italia, Argentina, Paraguay, entre otros países.

Néstor López comentó a ABC, antes de viajar, que la invitación para este festival llegó luego de que representantes de la Unesco vieron el espectáculo que la banda realizó en el marco de la Sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se realizó en Paraguay en 2024.

También señaló que para esta presentación prepararon un bloque especial de guaranias, ya que el objetivo es celebrar a este género musical que actualmente integra el listado del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

“Es un show diferente, que venimos armando hace más de cuatro meses”, señaló López. Indicó que estarán interpretando “canciones de grandes autores de la música y de la guarania de nuestro país”.

“Lo de Lituania tiene un tinte distinto, vamos a defender aparte de nuestro show también un bloque de guaranias ante la Unesco, como representantes oficiales de nuestro país”, agregó.

La banda, que recibió el reconocimiento de Marca País antes de iniciar esta gira europea, también agradeció el apoyo de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), la Secretaría Nacional de Cultura, la Entidad Binacional Yacyretá, APA, AIE y Multienvíos S.A. para hacer posible este tour.

Tras su paso por Lituania, la delegación paraguaya tiene previsto presentarse este lunes 13 en The Victoria Dalston en Londres, Inglaterra; el miércoles 15 en The Grand Social de Dublín, Irlanda; el 18 de julio en Palais De L’épi D’Or en París, Francia; y el 19 de julio en Málaga, España.

Las entradas para estas presentaciones se pueden adquirir a través de un enlace disponible en el Instagram @loscaminantespy.