De la clausura al medio tiempo: Seguí los shows musicales de la final del Mundial 2026

La ceremonia arrancó con un despliegue de percusión y baile coreográfico sobre el césped, transformando el campo en un ritual rítmico antes de dar paso a las sorpresas. El primer quiebre de la tarde llegó de la mano del streamer e influencer Speed, quien encendió al público interpretando su energético single de fútbol, titulado simplemente “World Cup”, repitiendo ante el estadio el coro “This is the World Cup, put your hands up in the air”.

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Tras una nueva transición de tambores, la escena se centró en el imponente diseño del escenario principal: una gran pelota dorada ubicada en el centro de la cancha, con el nombre del torneo proyectado a lo largo del pasto. Allí apareció Post Malone, luciendo un marcado estilo cowboy con un conjunto completo de jean y un sombrero decorado con una gran pluma. El artista estadounidense abrió su bloque con “Chrome Heartbreaker” y sumó un segundo tema a su repertorio.

El despliegue continuó en otro sector del terreno de juego con la irrupción de Swae Lee, rodeado por un masivo cuerpo de baile para interpretar su hit global “Unforgettable”. El clímax del show previo llegó inmediatamente después, cuando se unió a Post Malone en el escenario central para recrear en vivo “Sunflower”, cerrando oficialmente la ceremonia de clausura bajo un imponente marco de fuegos artificiales y ovaciones.

Jennifer Hudson y el himno de los Estados Unidos La ceremonia de clausura entró en su etapa protocolar con la imponente interpretación del himno nacional de los Estados Unidos a cargo de Jennifer Hudson, marcando el inicio del bloque final de la previa.

“Desire”: El himno de la FIFA en vivo Seguidamente, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini tomaron el escenario para interpretar “Desire”. El trío lució una paleta de colores en tonos azules, celestes y blanco, haciendo juego con la bandera de la FIFA que presidía el centro de la escena, rodeada por las enseñas de todas las naciones participantes de este Mundial 2026.

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El mensaje de Tom Cruise Finalmente, el actor Tom Cruise se dirigió a todo el estadio: “Hace 36 días comenzó un viaje. Presenciamos grandeza, compartimos momentos de alegría y esperanza. El fútbol es una lengua sin palabras”. Tras mencionar a los finalistas, cerró su intervención invitando al mundo a celebrar el capítulo final del torneo.