Música
24 de julio de 2026 a la - 11:59

Tributo a Fito Páez: mirá quiénes son los cantantes que estarán este sábado en el Teatro Municipal

Fito Páez regresará a Paraguay con su gira "El amor 30 años después del amor", en el mes de febrero.
Fito Páez en una foto promocional de su gira "El amor 30 años después del amor". Este sábado, artistas paraguayos le rendirán tributo con un concierto en el Teatro Municipal.Gentileza

“Fito Páez, el tributo” se denomina el concierto que se realizará este sábado 25 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” con la Spirit & Sound Band. Tres cantantes serán parte de este recorrido musical por los principales éxitos del artista argentino.

Por Maripili Alonso

Las canciones del artista argentino Fito Páez resonarán este sábado 25 a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Presidente Franco y Chile). El concierto estará a cargo de la Spirit & Sound Band, dirigida por Sergio Cuquejo.

Los cantantes Andrea Valobra, Marcos Kasanetz y Carlos Colombino pondrán su voz a este espectáculo que promete un repertorio con canciones como “Mariposa Tecknicolor”, “11 y 6″, “El amor después del amor”, “A rodar mi vida” y otros grandes temas.

Carlos Colombino en traje rojo y gafas naranjas, sosteniendo un micrófono y saludando al público desde el escenario.
Carlos Colombino es uno de los cantantes que será parte de este concierto tributo a Fito Páez.

“Una celebración de la poesía, la pasión y la libertad que caracterizan la obra de Fito Páez”, señalaron los organizadores de este espectáculo tributo a uno de los grandes referentes del rock latinoamericano.

Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir a través de Passline, en la boletería del teatro o a los teléfonos (0992) 888-826 y (0994) 392-001.