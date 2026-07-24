Tributo a Fito Páez: mirá quiénes son los cantantes que estarán este sábado en el Teatro Municipal

Las canciones del artista argentino Fito Páez resonarán este sábado 25 a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Presidente Franco y Chile). El concierto estará a cargo de la Spirit & Sound Band, dirigida por Sergio Cuquejo.

Los cantantes Andrea Valobra, Marcos Kasanetz y Carlos Colombino pondrán su voz a este espectáculo que promete un repertorio con canciones como “Mariposa Tecknicolor”, “11 y 6″, “El amor después del amor”, “A rodar mi vida” y otros grandes temas.

“Una celebración de la poesía, la pasión y la libertad que caracterizan la obra de Fito Páez”, señalaron los organizadores de este espectáculo tributo a uno de los grandes referentes del rock latinoamericano.

Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir a través de Passline, en la boletería del teatro o a los teléfonos (0992) 888-826 y (0994) 392-001.