Abel Pintos y su “curioso” reencuentro con Paraguay para celebrar sus 30 años de carrera

Abel Pintos regresó a Asunción con la gira “Abel 30 años”, con la que viene celebrando desde agosto pasado sus tres décadas de carrera musical. Esta fue su segunda presentación en nuestro país y, a juzgar por lo vivido anoche, hay un público que lo sigue fervientemente y que acompañó cantando y celebrando gran parte del repertorio.

“Aquí te espero” marcó el inicio de esta presentación, con la gente acompañando con las palmas y coreando el tema. Abel Pintos apareció en el escenario en la parte delantera de una tarima de tres niveles montada sobre el escenario, recubierta con pantallas LED.

Un saco a rayas y unos lentes con marco transparente acompañaron al primero de los looks que lució el artista a lo largo de este show, en el que durante más de dos horas recorrió gran parte de su discografía.

La balada “Ya estuve aquí” siguió en este recorrido musical, así como “Hielo al vino”, un tema más reciente y que con su ritmo puso al público a bailar en sus asientos. La fiesta siguió con la cadencia de “Tu voz” y la cumbia “Y la hice llorar”, una canción que Pintos grabó en colaboración con la agrupación mexicana Los Ángeles Azules.

En los dos niveles superiores de las tarimas se ubicaron los siete músicos que acompañaron a Abel Pintos durante este show, en el que el artista recorrió una gran diversidad de estilos musicales.

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“¡Muy buenas noches! Gracias, de todo corazón", saludó el cantante. Señaló además que “pasa algo muy curioso”, ya que hacía tiempo que no venía. “Es la segunda vez y están acá cantando todo como si viniéramos cada año”, indicó el artista que retornó a Paraguay luego de casi ocho años.

“Les quiero dar las gracias porque evidentemente esa consideración con mi música es profunda y verdadera. Me siento como en casa”, añadió.

El sonido del bombo marcó el inicio de la chacarera “Para cantar he nacido”, una canción que define el principio de la carrera de Abel Pintos con la música folclórica. Le siguió “Bailando con tu sombra (Alelí)”, la canción de Victor Heredia que le permitió conquistar el premio del Festival de Viña del Mar, en Chile.

La balada “Creo en ti” llegó para meter nuevamente a Abel en el terreno más pop, seguida por “Cómo te extraño” donde el cantante expuso su enorme destreza vocal y su entrega total en el escenario.

“Sueño dorado”, “Espejo” y la sentida “No me olvides” también fueron parte de esta gran celebración, en la que Abel se mostró muy emocionado por la ovación del público, antes de retomar el recorrido con “Tiempo”.

En un momento más íntimo del show, Abel se quedó solo en escena con su hermano Ariel Pintos, quien lo acompañó en la guitarra eléctrica, para cantar “Mariposa” casi como un susurro. Luego se les unió el músico Marcelo Predacino y con guitarras acústicas presentaron “La llave”, uno de los grandes éxitos de Pintos.

Una introducción de teclado marcó el inicio de la balada “Sin principio ni final”, que el público acompañó coreando intensamente. Abel dejó la tarima y se acercó más a la gente para presentar “Deseo de cosas imposibles”, la canción que interpretó años atrás junto a la agrupación española La Oreja de Van Gogh.

“Corazón hambriento”, la balada que grabó junto a la cantante española India Martínez, marcó otro de esos momentos en los que el cantante lució su voz al máximo, cuando sobre el final le dio un toque de cante flamenco a su interpretación.

“Una canción que acabamos de editar hace un tiempo y me hace mucha ilusión presentarles”, expresó el cantante a modo de introducción de “La culpa”. Su más reciente sencillo es un tema que habla de las culpas compartidas al final de una relación.

El repertorio siguió con otros grandes éxitos de su carrera como “El adivino”, “Oncemil” y “Todo está en vos”, que el público acompañó cantando y celebrando.

Tras un cambio de vestuario, Abel retornó al escenario con la bachata “Aventura”, dando paso a un segmento más movido del show. Tras la animada “Juntos”, llegó el turno de “Motivos” y de la animada “De solo vivir”.

A ritmo de cuarteto “Que me falte todo” marcó el cierre de este segmento, en el que Abel comenzó a despedirse y el público se puso de pie para bailar.

Sin parar de aplaudir, el público que prácticamente llenó el Teatro “José Asunción Flores” pidió el bis. Unos minutos después, el cantante regresó a escena para prestar su voz a ”Pájaro cantor", donde nuevamente volvió a exhibir su gran capacidad vocal e interpretativa.

“Piedra libre” puso el punto final a este concierto, que contó con una calidad de sonido impecable y una gran puesta de luces en escena. Marcando el cierre, Abel agradeció al público y se reunió con sus músicos en el proscenio para realizar una reverencia, en medio de la ovación de los presentes.

Acho Laterza abrió el show con una aplaudida presentación

La apertura del concierto estuvo a cargo del cantante y compositor paraguayo Acho Laterza. Con guitarra en mano, el artista presentó sus canciones como “Vayamos despacio”, “Tranquilo”, que el público acompañó con las palmas; y una versión de la polca “Paraguaya linda”.

“Estoy muy feliz de estar tocando acá. Es un artista que admiro un montón”, señaló en relación a Abel Pintos.

Sobre el cierre de su presentación, presentó un “blues a la paraguaya” denominado “Botas nuevas”, que el público recibió con entusiasmo pese a que una de las cuerdas de la guitarra se soltó durante la interpretación de la canción.