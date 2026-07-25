Música
25 de julio de 2026 a la - 15:38

Los Morel presentan el concierto “3x3″ en el Centro Cultural de España en Asunción

Toti Morel, con suéter y baquetas, toca un tambor mientras Julieta y Víctor lo observan en un estudio musical colorido.
Toti Morel, junto a sus hijos Julieta y Víctor, en su estudio familiar. Los músicos ofrecerán un concierto con tres baterías este domingo.Gentileza

Toti Morel y sus hijos Víctor y Julieta Morel presentarán este domingo 26 el concierto “3x3″. Los bateristas compartirán esta presentación con otros amigos músicos en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”.

Por ABC Color

“3x3″ propone un concierto único a tres baterías de la mano de Toti Morel, Víctor Morel y Julieta Morel. La actividad será este domingo, desde las 19:00, en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Herrera c/ Tacuary).

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Esta presentación musical contará con la participación especial del pianista Giovanni Primerano, la contrabajista Paula Rodríguez y el saxofonista Bruno Muñoz.

El concierto, que estaba previsto inicialmente para el viernes 24, fue pospuesto para este domingo 26 a causa de la inestabilidad climática.

En este concierto, los Morel desplegarán un recorrido por su vasta trayectoria en el jazz, proponiendo un cruce generacional entre el legado y las nuevas búsquedas y sensibilidades artísticas.

Esta será la primera vez en que los tres bateristas compartirán el escenario de forma simultánea, presentando un repertorio que atravesará distintos momentos y proyectos de la trayectoria artística familiar.

Toti Morel, con suéter y baquetas, toca un tambor mientras Julieta y Víctor lo observan en un estudio musical colorido.
Julieta Morel, Toti Morel y Víctor "Totito" Morel se presentarán este domingo en el marco del ciclo Jazz al patio.

El concierto será en el marco del ciclo “Jazz al patio” y es organizado conjuntamente entre el CCEJS y el recientemente reinaugurado Café Cultural Jopará, con la colaboración de Síncopa Producciones. El acceso es libre y gratuito, hasta completar el aforo de capacidad limitada.