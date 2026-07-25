Los Morel presentan el concierto “3x3″ en el Centro Cultural de España en Asunción

“3x3″ propone un concierto único a tres baterías de la mano de Toti Morel, Víctor Morel y Julieta Morel. La actividad será este domingo, desde las 19:00, en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Herrera c/ Tacuary).

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Esta presentación musical contará con la participación especial del pianista Giovanni Primerano, la contrabajista Paula Rodríguez y el saxofonista Bruno Muñoz.

El concierto, que estaba previsto inicialmente para el viernes 24, fue pospuesto para este domingo 26 a causa de la inestabilidad climática.

En este concierto, los Morel desplegarán un recorrido por su vasta trayectoria en el jazz, proponiendo un cruce generacional entre el legado y las nuevas búsquedas y sensibilidades artísticas.

Esta será la primera vez en que los tres bateristas compartirán el escenario de forma simultánea, presentando un repertorio que atravesará distintos momentos y proyectos de la trayectoria artística familiar.

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El concierto será en el marco del ciclo “Jazz al patio” y es organizado conjuntamente entre el CCEJS y el recientemente reinaugurado Café Cultural Jopará, con la colaboración de Síncopa Producciones. El acceso es libre y gratuito, hasta completar el aforo de capacidad limitada.