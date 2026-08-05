Latin Grammy 2026: artistas paraguayos presentan sus obras a la Academia Latina de la Grabación

Desde el pasado 27 de julio y hasta este 10 de agosto, la Academia Latina de la Grabación lleva adelante la primera ronda de votación para sus miembros, de cara a lo que serán las nominaciones para la 27° entrega anual de los Latin Grammy, que se realizarán en el mes de noviembre.

Artistas nacionales e internacionales están presentando sus obras a consideración de los miembros de la Academia, buscando quedar entre los nominados que se anunciarán el próximo 16 de septiembre.

La guitarrista Berta Rojas, la única artista paraguaya que obtuvo el gramófono dorado y que actualmente es parte del Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación, buscará estar nuevamente nominada con su álbum “La huella de las cuerdas”.

“Con muchísima emoción presento ‘La Huella de las Cuerdas’, un viaje musical por América Latina que explora el impacto cultural e histórico de los instrumentos de cuerda en nuestras culturas”, señaló Rojas, a través de sus redes sociales.

La artista destacó que esta producción la llevó a recorrer cerca de 13.000 kilómetros a lo largo de 10 países, reuniendo en este trabajo música que abarca desde la vihuela española del siglo XV hasta creaciones contemporáneas.

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Tras haber representado a Paraguay cantando el himno en el Mundial, el dúo Purahéi Soul apunta a lograr su primera nominación a los Latin Grammy.

La agrupación está postulando tres sencillos “Marina”, grabado junto al Ensamble Cruzao de Colombia; “Blues en Las Vegas”, realizado junto con Altamirano; y “Crecimiento”, un tema grabado en el marco del proyecto Hydro Water Show.

La cantante y compositora Lizza Bogado, que desde 2024 es miembro de la Academia Latina de la Grabación, está poniendo a consideración de los votantes su álbum “Señora guarania”.

“Nace del deseo de impulsar la creación, cuestionar la realidad y contar nuevas historias, tomando como eje la riqueza cultural del Paraguay y el legado de la Guarania”, destaca la publicación de la artista en sus redes, con relación a este álbum.

La artista también está presentando la canción “Agüita mansa”, con música de Teófilo Escobar y letra de Humberto Rubín, que grabó junto a Esteban Godoy (piano) y Juan Cancio Barreto (guitarra).

El grupo Kchiporros es otro de los que apunta a lograr su primera nominación al Latin Grammy poniendo a consideración de la Academia Latina de la Grabación su álbum “Todo el mundo está Kliente!”

“Un álbum donde el calor de la fiesta, la nostalgia, el amor, las despedidas y los nuevos comienzos encendieron cada uno de nuestros corazones y se hicieron protagonistas. Una forma tan nuestra de tomar historias y transformarlas en música”, señaló la agrupación en sus redes sociales.

El cantante y compositor Álvaro Gahete también está presentando su canción “Quiero ser +”, señalando que este tema nació en uno de los momentos más difíciles de su vida, luego del accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió su papá.

“Esta canción es un viaje muy especial. Retrata todo lo que vivimos en estos últimos años desde el accidente de papá y me emociona profundamente todo lo que ha generado. ‘Quiero ser +’ habla de volver a intentar, y eso es justamente lo que hacemos cada día”, indicó el artista.

La cantante Daisy Lombardo, abocada al género del tango, también buscará quedar entre los nominados con el álbum “Mensaje 50″, que grabó junto a la agrupación argentina Ramiro Gallo Quinteto.

Según detalló la artista, a través de sus redes sociales, que este álbum es un homenaje a Cátulo Castillo a 50 años de su desaparición física. “Pretende ser testimonio de la obra catuliana en un presente que no se permite el refugio de la poesia”, indicó.

“Karaku”, el nuevo trabajo de la cantautora Nat Mendoza, igualmente fue puesto a consideración de los miembros de la academia. Según destacó, se trata de una obra tridimensional que integra un álbum musical, un libro, un film y audiovisuales.

Dani Rodríguez, a su vez, está presentando a los miembros de la academia “Verte”, una canción que grabó junto al artista nacional Willian y que, según detalló en sus redes, es “un tema hecho con mucho amor”.

La agrupación Ciudad Mansa, que acaba de lanzar su álbum “Mirar sobre los techos”, está poniendo a consideración de los miembros de la Academia Latina de la Grabación tres canciones de este material.

“Ajenos”, “Que me juzgue Dios” y “Pesadillas”, esta última en colaboración con Mavi Zacarías, son las canciones que está presentado la banda, señalando que nacieron en momentos muy distintos y recorren lugares bastante diferentes.

“Son tres canciones hechas dentro de una escena que sigue creciendo, cambiando y encontrando nuevas maneras de contar desde su lugar en el mundo”, agregó la agrupación en sus redes sociales.

Por su parte, el productor paraguayo Sergio Cuquejo buscará participar nuevamente de los Latin Grammy a través del álbum “Se trata de ti”, del cantautor guatemalteco de música cristiana Aroddy. Cuquejo participa como productor de este material, habiendo grabado parte del mismo en su estudio Spirit & Sound.

Las nominaciones se darán a conocer el próximo mes de septiembre. Desde 1 al 12 de octubre se realizará la segunda ronda de votación, mientras que la entrega de los Latin Grammy se celebrará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Estados Unidos.