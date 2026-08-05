Orchablex vuelve a los escenarios con un concierto en Rockero

Orchablex volverá a los escenarios este jueves 8 de agosto con un concierto en Rockero Popurrí Nocturno (Manuel Domínguez casi EE.UU.), espacio tradicional de la noche asuncena.

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La agrupación prepara una presentación en la que repasará su repertorio, con un espectáculo pensado tanto para quienes ya siguen su trayectoria como para quienes deseen acercarse por primera vez a su propuesta.

La banda se caracteriza por fusionar la potencia del rock alternativo con elementos de otros estilos musicales, dando forma a un sonido propio acompañado de letras con identidad. Tras varias semanas de ensayos, sus integrantes anticipan un show marcado por la energía y el contacto directo con el público.

Orchablex está integrada por José Kabboutt y Luiggi Otonelli en voces, Raúl Paulin en guitarra, Mateo Benítez en bajo, Rolfi Gómez en teclados y Robert Bernal en batería.

El concierto comenzará con la apertura de puertas a las 20:00 y las entradas tendrán un costo de G. 25.000.