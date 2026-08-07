Arcángel llegó a Paraguay: todo lo que tenés que saber acerca de su show

El artista puertorriqueño Arcángel, una de las figuras más destacadas del reguetón y el trap latino, arribó anoche al Asunción procedente de Ecuador, donde realizó siete presentaciones con entradas totalmente agotadas.

Tras su llegada a nuestro país, Arcángel paró y compartió un momento con sus fans que lo esperaban en los alrededores del aeropuerto Silvio Pettirossi con carteles y banderas.

Arcángel se presentará en Paraguay este sábado 8 de agosto en el Puerto de Asunción, en el marco de esta gira internacional. El artista anticipó a ABC que se pueden esperar algunas sorpresas, ya que trata de ofrecer algo especial a cada país donde va.

El artista, cuyo nombre real es Austin Agustín Santos, ofrecerá no solo un recorrido por los grandes éxitos de sus dos décadas de carrera, sino compartirá con el público paraguayo algunos temas de su más reciente álbum “La 8va. Maravilla”.

Accesos y horarios para el show de Arcángel

Para el show de Arcángel en el Puerto de Asunción el único acceso habilitado será el pórtico ubicado sobre la Avda. Stella Maris (Al costado del Parque de la Solidaridad). Los accesos se habilitarán a las 20:00.

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La previa del show estará a cargo de Alex Williams DJ y Frank DJ, mientras que el inicio del concierto de Arcángel está previsto para las 23:00.

La producción recomendó llegar a tiempo y utilizar calzado cómodo ya que será un show extenso. El personal de seguridad realizará controles en los accesos y están previstos puestos de primeros auxilios, ambulancias y otras medidas de seguridad.

Las acciones que prepara Arcapy para el show

Arcapy, el fans club local de Arcángel, preparó varios fan actions para llevar a cabo durante el concierto con el apoyo de todos los presentes. Será en estas canciones:

Por amar a ciegas: Al inicio de la canción y en el coro se levantarán globos blancos.

La 8va. Maravilla: Durante la canción se levantarán globos negros.

Tú no vive así: Durante el coro se colocará un pedacito de celofán rojo sobre la linterna del celular y encenderla.

Los integrantes del fans club también invitaron a asistir al show utilizando prendas de vestir de color negro, blanco, dorado o plateado.

Entradas para Arcángel: ¿cuánto cuestan y dónde se consiguen?

Las entradas para el show de Arcángel en Paraguay están a la venta en Ticketea. Los precios y los sectores son: