Arcángel charla con ABC antes de su show en Paraguay: “A mí la música me sale por los poros”

Arcángel llegará este sábado 8 de agosto al Puerto de Asunción no solo para presentar algunas canciones que forman parte de su nuevo álbum “La 8va Maravilla”, sino también celebrar sus dos décadas de trayectoria.

“A mí la música me sale por los poros. Esto es lo único que sé hacer”, afirmó el artista puertorriqueño en conversación con ABC vía Zoom, de cara a lo que será su presentación en Paraguay.

Al hablar de la creación de su nuevo álbum, publicado en enero pasado, el artista sostuvo que siempre está haciendo música, buscando ideas en su mente.

“Yo siempre estoy creando melodías, yo siempre estoy escribiendo barras en mi mente. Es como que, si tu eres un chef ¿qué te impide hacer un plato de comida todos los días? Yo me dedico a hacer música, yo grabo siempre", expresó.

Añadió que siempre que se aburre ve la forma de entrar al estudio a crear. “Enciérrame en un estudio de música y yo estoy bien”, remarcó.

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El artista, cuyo nombre real es Austin Agustín Santos, afirmó que no suele ser tanto de los que graban sus ideas en el celular, salvo que sea algo muy importante.

“A veces las ideas te pasan como si fuera un letrero electrónico por la mente, tienes que ser más lo más rápido que puedas y ejecutar con esa música que te cayó en el momento porque en un abrir y cerrar de ojos, en cinco minutos, puede que hayas perdido la frecuencia”, indicó.

Arcángel, que a lo largo de su carrera ha cosechado éxitos como “Pa’ Que La Pases Bien” y “Hace mucho tiempo”, afirmó que le gusta cuidar la energía que hay en el estudio de música y que no esté presente gente que no tenga nada que ver con lo que se está haciendo.

“Cuido mucho el aura de cuando estamos trabajando ¿sabes? El productor, ingeniero, si alguien compuso algo, un compositor e intérprete. Mientras menos personas, mejor", indicó.

No obstante, Arcángel señaló que sí prefiere que las colaboraciones con otros artistas se puedan grabar en persona.

“La mayoría de veces, cuando se hacen colaboraciones, ambos artistas tenemos un calendario que cumplir, compromisos que cumplir. A veces están bien separados, pero si coincidimos es la mejor manera de hacer música”, expresó.

Añadió que “cuando compartes las ideas personalmente con el artista dentro del estudio de música, se siente más genuina la colaboración”.

“La gente puede percibir y puede sentir que ustedes compartieron. No es lo mismo que yo te envíe algo y tu lo grabes. A mí me gusta trabajar así también, no tengo ningún tipo de problema, pero a la hora de crear con otro artista que tu respetas, que tiene talento, que es muy bueno, siento que compartiendo personalmente podemos tener más chance de crear algo más grande juntos”, subrayó.

A lo largo de estas dos décadas de carrera, Arcángel ha colaborado con diversos artistas como Bad Bunny, Ricky Martin, Wisin, Maluma, Feid, Daddy Yankee, Danny Ocean, María Becerra, entre muchos otros.

En “La 8va Maravilla”, el artista reúne 20 canciones que transitan por estilos bien diversos, que van desde temas bien bailables con saber caribeño a propuestas más sensuales.

El artista abre este álbum con “Lúcido”, una canción que Arcángel define “cien por ciento” como un manifiesto personal.

“Yo estoy narrando cómo yo me siento en el momento y muchas cosas que yo les doy máxima importancia, que no es que antes no las daba, sino es que ahora verdaderamente me doy cuenta que son las que me hacen especial”, indicó.

En este sentido, Arcángel afirmó que no necesariamente son los logros que haya tenido dentro de la música, sino “ser hijo de la mujer que soy hijo, ser padre de los hijos que soy padre, ser hermano de los hermanos que tengo, ser el amigo para los amigos que tengo, eso es lo que hace que yo sea especial”.

Sostuvo que en “Lúcido” dice muchas cosas que reflejan su comportamiento como persona y que pueden ser ratificadas por aquellos que lo conocen.

“Siento que es una de las canciones mías donde más profundo yo me voy con mis fanáticos ¿no? Como que explicándoles ya mi mundo desde mi perspectiva personal, no profesional", acotó.

“El reguetón era censurado en el mismo Puerto Rico”

Para Arcángel hoy el reguetón está “en su mejor momento” y afirmó que “esto ha sido un trabajo en relevo que comenzó hace 30 años atrás”.

El artista, que actualmente tiene 40 años, afirmó que le ha tocado ver todas las etapas del género. “El reguetón era censurado en el mismo Puerto Rico. En el mismo Puerto Rico no apoyaban nuestra música. Y ahora el reguetón es el referente más grande en la historia de la música puertorriqueña”, expresó.

Agregó que “puede ser que este género esté en el top tres de los géneros más vendidos en el mundo entero”.

“Yo he visto todo este proceso y ahora, guau, el nivel de exposición que tiene el género urbano es totalmente distinto al que tenía 5, 10, 15, 20 años atrás, imagínate 30, cuando éramos marginados por nuestra propia gente”, comentó.

Arcángel considera que se hizo un muy buen trabajo para la internacionalización de este género. “Lo que hizo que el reguetón se apoderara musicalmente del planeta fue cuando otras regiones, otras razas hispanohablantes decidieron hacer reguetón. Ya no era algo solamente puertorriqueño”, reflexionó.

En este sentido, afirmó que ahora tenemos estrellas colombianas, argentinas, chilenas, panameñas, mexicanas.

“Antes era un género que venía de una pequeña isla en el Caribe que mide 100 por 35 (millas). Ahora es un género de todas las regiones hispanohablantes del continente”, acotó.

El cantante también afirmó que “se quedaron con las ganas” aquellos que decían que el reguetón iba a ser algo pasajero o solamente una moda. “Cuando un género decide hacerlo casi todo un continente, no creo que vaya a ser algo pasajero”, indicó.

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“Se jodieron”, remató el artista en relación a aquellos detractores del género.

Arcángel y un consejo para sus fans: “Vayan cómodos”

“Vayan cómodos, porque de verdad no nos vamos a sentar nunca, la vamos a pasar súper bien”, expresó Arcángel como consejo a los fans que irán a su show este sábado 8 en el Puerto de Asunción.

El artista anticipó que ofrecerá un concierto de alrededor de tres horas y media, que suena muy bien en vivo. “Tienes que darte cita para que tú mismo lo escuches y digas ‘siento un gran parecido entre el CD o lo que escucho en el’”, expresó.

Arcángel aseguró además que les gusta compartir mucho con sus fanáticos ofreciendo “un momento íntimo donde asistirán miles de personas”, reviviendo viejos recuerdos y con mucha espontaneidad.

“Cualquier cosa puede pasar. Cualquier colega me podría acompañar y cantar canciones, éxitos que tenemos juntos”, indicó.

En este sentido, recordó que recientemente en una de sus fechas en Quito, Ecuador, tuvo como invitado a Beéle, con quien acaba de estrenar el videoclip de “Chula”.

El cantante puertorriqueño afirmó que le gusta que cada país tenga algo especial. “Estamos trabajando con mucho cariño porque son pequeños detalles que queremos que los noten”, indicó.

“Es como un show personalizado a cada país donde yo vaya”, agregó Arcángel y afirmó que este sábado “pueden pasar un montón de cosas”.

“Les aseguro que les va a gustar. Vamos a cantar muchísimo de principio a fin”, concluyó.

Entradas para Arcángel: ¿dónde se consiguen y cuánto cuestan?

Las entradas para este concierto están a la venta a través de Ticketea. Los sectores y precios en la etapa de preventa son: